Đoković: Goran je lud; i ja sam zaslužan za njegov Wimbledon

Ponajbolji svjetski tenisač svih vremena Novak Đoković (32) u razgovoru za HRT osvrnuo se na suradnju s proslavljenim hrvatskim asom Goranom Ivaniševićem (48), koji mu je trener od ovogodišnjeg Wimbledona.

- Zašto sam ga odabrao? Iz više razloga. Zato što dolazimo iz istog govornog područja, iz praktično iste kulture i tradicije. Mentalitet je vrlo sličan, on me jako dobro razumije, razumije kako razmišljam i funkcioniram - rekao je Đoković i nastavio:

- Poznajem ga od 12., 13. godine, kad je bio prvi famozni susret kad je došao pripremati se za Wimbledon kod šjora Nikija Pilića u teniskoj akademiji u Njemačkoj, koja je tad bila jedna od najboljih. To mu je bio posljednji Wimbledon za koji je dobio pozivnicu i najbolje je završio. Smatram se dijelom tog uspjeha jer sam mu donio čokoladice i energetske pločice da jede između treninga kao mlađi.

Odrastao je gledajući ga kao uzora, a danas on njemu pomaže da postane još veći.

- Dosta sam se ugledao na njega jer je za našu regiju bio najveći tenisač svih vremena. Naravno da sam sanjao da jednog dana mogu biti kao on. Poklopile su se kockice, završio je suradnju s drugim tenisačima. I dalje radim s Marianom Vaidom, ali trenirao sam i s Borisom Beckerom pa sam i s njim završio i, eto. Razmišljao sam kontaktirati ga, to se i ostvarilo. Bio je jako radostan zbog mogućnosti da radimo zajedno, kao i ja. Od prvog trenutka smo kliknuli, došli na Wimbledon, poslije sedam dana rada osvojio sam Wimbledon - rekao je Đoković.

- Ima tu dosta prostora za napredak, on to vidi i ja to osjećam. Mi smo prije svega prijatelji pa onda suradnici, tako i gajimo naš odnos. Izniman je čovjek, vrlo iskren i otvoren i jako dobro poznaje tenis. Bio je u mojim cipelama, zna kako se natjecati na najvišem svjetskom nivou.

Iako je osvojio 16 Grand Slamova i prošao štošta, i dalje mu treba pomoć.

- Ima puno dana kad se probudite na krivu nogu, zato je trenerska uloga jako bitna. Goran je netko tko razumije kako se ja osjećam, kroza što prolazim psihički i emotivno, a ne samo fizički i taktički, i može mi pomoći prebroditi izazove. Bilo je tu oscilacija i ozljeda, ali zasad je suradnja izvrsna i radujem se nastavku.

U čemu je razlika između Beckera i Ivaniševića?

- On je pozitivno lud, kao i svi mi Balkanci. S njim se bolje razumijem i slažem. Jako volim Borisa, bio je i jest moj prijatelj i integralni dio mog života, radili smo tri godine vrlo uspješno. Svatko je od njih poseban. Obojica su bili prvaci, broj jedan na svijetu, osvajali Grand Slamove i znaju kako je igrati i biti trener na svjetskom vrhu - rekao je Đoković.

Može li uz Gorana postati najbolji svih vremena?

- Uz njega i uz Božju pomoć vjerujem da mogu i idem prema tome - zaključio je Novak Đoković.