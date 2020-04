Đoković i supruga rasturili novi izazov: Prelako je to za Jelenu

Svaki novi dan u izolaciji donese novi izazov. Otprilike takvom brzinom šire se dvorišne i kućne igre sportaša u trenucima dok nemaju mogućnosti igrati se na njima pravim borilištima.

Tenisači su trenutno najaktivniji premda će vjerojatno tek među zadnjima na teren. Roger Federer pogotovo, ali tenisači su sada uključili svoje bolje polovice. Prvo Andy Murray i njegova supruga Kim koji su odradili "100 volley challenge" pa nominirali Novaka Đokovića i suprugu mu Jelenu.

Cilj je, jasno, odraditi 100 voleja bez prestanka i pada loptice na pod, a Jelena i Novak, kako su i priložili u videu, to su riješili bez problema. Jelena, k tome, s dječjim reketom.

Idemooo the 💯 volley challenge was too easy for @jelenadjokovic haha bravoo 😂👏🏼💪🏼. Thanks for the fun nomination Kim and @andymurray ! Keep the challenges coming!!! 🔥 #100volleychallenge #tennisathome #stayhome #teamdjokovic #nolefam pic.twitter.com/tffUO9OOCs

Andyju i Kim nije baš krenulo sve savršeno, ali imaju vremena uvježbati pa dići sve na novu razinu.

- Ako imate još koji izazov, mi smo tu. Imamo cijelo vrijeme svijeta, to nam je najzabavniji dio dana - poručio je Đoković svom rivalu.

A challenge to all tennis players and fans... The 💯 volley challenge. There was no bickering during the filming of the video 🙄, although I think the last volley was aimed at my head... I can't be the only one that wants to see Rog and Mirka hitting a few balls together...🎾 pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ