Đoković pozitivan na koronu!

Pozitivna je i Novakova supruga Jelena, dok su djeca bila negativna na testu. Đoković se na Adria Touru u Zadru družio s premijerom Andrejom Plenkovićem koji se također testirao, ali je bio negativan...

<p>Nakon saznanja da je<strong> Grigor Dimitrov </strong>pozitivan na virus, finale Adria Toura u Zadru je otkazano, a svi koji su bili u kontaktu s bugarskim tenisačem su podvrgnuti testiranju. Novak Đoković je to odbio napraviti u Zadru već je sa svojom obitelji otišao u Beograd gdje su se odmah podvrgnuli testovima. Danas su došli rezultati i srpski tenisač je pozitivan na korona virus!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković je pozitivan na korona virus</strong></p><p>Na Covid-19 je pozitivna i njegova supruga Jelena.</p><p>- Odmah po dolasku u Beograd otišli smo na testiranje. Moj i Jelenin rezultat je pozitivan. Djeca su negativna - rekao je najbolji svjetski tenisač.</p><p>Đokovići se pak osjećaju dobro i nemaju nikakve simptome, a sada im predstoji odlazak u samoizolaciju u periodu od dva tjedna. Novak i njegova supruga su se tako pridružili Borni Ćoriću, Dimitrovljevom trener <strong>Christianu Grohu</strong> i kondicijskom treneru Novaka Đokovića <strong>Marcu Panichiju </strong>koji su nakon testiranja u Zadru bili pozitivni na koronu. Đoković se na turniru družio s premijerom Andrejom Plenkovićem koji je se također testirao na koronu, ali njegov test je negativan.</p><p>I sam Đoković oglasio se nakon što je bio pozitivan na testu.</p><p>- Sve što smo napravili u proteklih mjesec dana radili smo čistog srca i iskrenih namjera. Naš turnir je bio humanitarnog karaktera s idejom da pomognemo tenisačima iz regije, da im omogućimo uvjete da igraju, ostvare prihode, i na taj način lakše prebrode ovaj težak period. U isto vrijeme, željeli smo da pošaljemo poruke solidarnosti i poštovanja, fer-playa. Cilj je bio i da pomognemo dobrotvornim fondacijama i onima kojima je pomoć najpotrebnija, i drago mi je što se veliki broj ljudi pridružio toj inicijativi - napisao je Novak pa nastavio:</p><p>- Organizirali smo turnir u trenutku u kojem je virus oslabio vjerujući da su se stekli uvjeti za njegovo održavanje. Izuzetno mi je žao zbog svakog pojedinačnog slučaja zaraze. Pratim izjave ljekara i nadam se da se broj zaraženih neće povećavati.Nadam se da se neće komplicirati bilo čija zdravstvena situacija i da će svi biti dobro. Ja ću ostati u samoizolaciji narednih 14 dana i ponoviti test za 5 dana.</p><p>Adria Tour je bio sjajna ideja, ali provedena u pogrešno vrijeme. Bez minimalnih epidemioloških mjera bilo je teško garantirati da neće doći zaraze. A na kraju se dogodio kaos. Objavom bugarskog tenisača <strong>Grigora Dimitrova</strong> da je pozitivan na korona virus, Zadar je postao novo žarište virusa u Hrvatskoj, a <strong>Novak Đoković </strong>glavna tema svjetskih medija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zabava tenisača na Adria Touru</strong></p><p>Finale Adria Toura otkazano je u nedjelju navečer prije finala Andreja Rubljova i Novaka Đokovića nakon što je stigla vijest iz Monte Carla da je bugarski tenisač pozitivan.</p><p>Epidemiološka šteta, barem zasad, nije velika, jer pozitivan nalaz na korona virus nakon naprasno prekinutog turnira na Višnjiku imali su samo hrvatski reprezentativac <strong>Borna Ćorić</strong>, Dimitrovljev trener <strong>Christian Groh</strong> i kondicijski trener Novaka Đokovića <strong>Marco Panichi</strong>. Đoković se odbio testirati u Zadru te se odmah uputio u Beograd gdje je pak njegov test bio pozitivan.</p><p>Kako je uopće došlo do svega ovoga?</p><p>Grigor Dimitrov i Novak Đoković su prije tjedan dana sudjelovali na Adria Tour turniru u Beogradu gdje su jednu večer proveli u noćnom klubu u društvu srpskog košarkaša Nikole Jankovića koji je dan nakon bio pozitivan na korona virus. Ni Đoković ni Dimitrov nisu se podvrgnuli testiranju već je Bugarin otišao u Sofiju na nekoliko dana prije odlaska u Zadar.</p><p>Marin Čilić, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Novak Đoković i Borna Ćorić su prošli četvrtak igrali košarku s igračima KK Zadra, a Dimitrov je bio pun energije. Nekoliko puta je hvatao Đokovića, bacao ga na pod. Tenisači su isti dan otišli na Forum gdje su se družili s desecima djece i zaigrali tenis na trgu, a zajedno su proveli večer na Gibonnijevom koncertu.</p><p>Ćorić je u petak pobijedio Dimitrova koji je odmah nakon poraza odustao od turnira jer se nije osjećao dobro. Znakovito, nisu si stisnuli ruke nakon meča, nego samo prislonili šake. Je li Dimitrov već tad posumnjao da bi mu mogao prenijeti virus? Ne znamo je li se Ćorić od Bugarina uistinu zarazio, ali činjenica je da su dva dana bili bliski. Dimitrov se prilikom dolaska u Zadar požalio na bol u laktu, iako je već tada imao simptome korona virusa. No, nije nikome rekao i tako ga nisu podvrgnuli testiranju. </p><p>Zamijenio ga je Nino Serdarušić, no Bugarin je smatrao da se bolje osjeća i htio je u nedjelju igrati protiv Đokovića, no menadžer mu je to zabranio. Sredio mu je privatni avion i poslao ga u Monte Carlo. Tamo se podvrgnuo testiranju i saznao je da je pozitivan. To je pak stvorilo kaos u Zadru gdje su gledatelji očekivali finalni meč na stadionu. Goran Ivanišević je priopćio gledateljima loše vijesti, a nakon toga su svi tenisači koji su bili u kontaktu s Dimitrovim podvrgnuti testiranju. </p><p>Pozitivni su bili Borna Ćorić, Dimitrovljev trener <strong>Christian Groh</strong> i kondicijski trener Novaka Đokovića <strong>Marco Panichi, </strong>a Goran Ivanišević, Marin Čilić i Đorđe Đoković su imali negativan test. Ali zaražen je i srpski tenisač Viktor Troicki koji je nastupao u Beogradu na Adria Touru gdje su bili Đoković i Dimitrov.</p><p>Mnogi stručnjaci smatraju da je HTS preopušteno shvatio koronu i da nisu poduzete sve potrebne mjere kako bi se smanjilo širenje. Prvo je potpuno nejasno kako to da tenisači iz stranih zemalja uopće nisu bili podvrgnuti testiranju prilikom dolaska u Hrvatsku. A to je još nevjerojatnije kada uzmemo u obzir da su i Dimitrov i Novak Đoković bili u kontaktu sa zaraženim košarkašem Partizana Nikolom Jankovićem!? </p><p>Đoković je imao dobre namjere i organizacija Adria Toura je za svaku pohvalu. No organizirao je korona party koji je samo pogodovao širenju virusa u regiji.</p><p> </p>