Đoković je igrao ozlijeđen? Pojavila se mrlja na stezniku. 'Nije dobro, on ne može trčati'

Predao je četvrtfinale Roland Garrosa pa operirao koljeno. Bio je u suzama jer je bio svjestan da operacija znači kako bi mogao propustiti Wimbledon i Olimpijske igre. Ipak, neuništivi Novak Đoković oporavio se na vrijeme, lakoćom dogurao do finala, ali Carlos Alcaraz bio je prejak. Slavio je sa 6-2, 6-2, 7-6 i tako osvojio četvrti Grand Slam naslov u karijeri, a Novaka spriječio u naumu da se domogne 25.

Bez obzira što igrao solidan tenis na Wimbledonu, čini se da je operacija i ozljeda koljena ostavila posljedice na Đokoviću, što se vidjelo u finalu. Teže se kretao i za njega atipično, imao puno neprisiljenih pogrešaka.

Wimbledon | Foto: Matthew Childs/REUTERS

U jednom trenutku, dok je sjedio na stolici u pauzi između gemova, fotografi su ga uslikali i primijetili mrlju na stezniku kojim je pokrio ozlijeđeno desno koljeno.

Wimbledon | Foto: Paul Childs/REUTERS

Wimbledon | Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Wimbledon | Foto: Paul Childs/REUTERS

Je li to krv ili znoj, znat ćemo samo ako on otkrije, a da Đoković nije u dobrom stanju, otkrio je njegov fizioterapeut Miljan Amanović. Dok je Alcaraz plovio prema osvajanju drugog seta, on je Đokovićevoj supruzi Jeleni rekao:

- Nije dobro, ne može trčati - piše Kurir.

Wimbledon | Foto: Hannah McKay

Alcaraz je prohujao u prva dva seta prepustivši Novaku tek četiri gema. U trećem setu srpski tenisač se probudio, u desetom gemu obranio tri meč lopte i dogurao do tie-breaka, ali ipak nije imao snage preokrenuti protiv čudesnog Španjolca koji je obranio titulu na Wimbledonu.