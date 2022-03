Prije nešto manje od dva mjeseca, kada je Australija deportirala Novaka Đokovića, francuske vlasti dodale su još soli na njegovu ranu. Prvo je ministrica sporta Roxana Maracineanu izjavila kako će necijepljeni tenisači imati pravo nastupa na Roland Garrosu, a nedugo nakon toga je promijenila ploču.

U siječnju je uvela obavezno cijepljenje za brojne društvene aktivnosti, uključujući i sportske događaje. Po tim pravilima je značilo da Đoković neće nastupiti na Roland Garrosu jer se ne želi cijepiti, ali dva i pol mjeseca uoči početka turnira eto novog preokreta. Broj zaraženih je sve manji, situacija je sve bolja, pa je francuska vlada ublažila mjere. Od 14. ožujka ukidaju se aktualne mjere što znači da od tada neće više trebati potvrda o cijepljenju za ulazak u Francusku.

To znači kako će srpski tenisač moći igrati na Roland Garrosu gdje će braniti prošlogodišnji naslov, a uz to će sudjelovati i na turniru u Monte Carlu. Naravno, ako se nešto ne promijeni do 22. svibnja kada počinje turnir. Lovit će 21. Grand Slam naslov i priliku da se izjednači s Rafaelom Nadalom koji je osvajanjem Australian Opena izbio na vrh vječne liste. Upravo će njih dvojica biti glavni konkurenti za titulu.

Osim toga, Đoković je vjerojatno nastupiti i na Wimbledonu gdje su također nedavno odlučili kako će na turniru smjeti nastupiti i igrači koji se nisu cijepili. US Open, baš kao i Australian Open, zahtijeva obavezno cijepljenje pa je vrlo izvjesno kako ga tamo nećemo vidjeti ove godine. No, brojke su sve manje, brojne zemlje ublažavaju mjere pa tko zna, možda to do kolovoza napravi i SAD. Uskoro se upravo na američkom tlu igraju dva Mastersa iz serije 1000, u Indian Wellsu i Miamiju, ali tamo neće biti Đokovića.

Novak je prvi nastup ove godine imao na turniru u Dubaiju gdje je izgubio u četvrtfinalu od Jana Veselog i ostao bez prvog tjedna nakon 361 tjedna. Jako dugo je bio bez mečeva, a to je očito ostavilo traga na njemu.

Srpski tenisač je nedavno u razgovoru za BBC otkrio kako se neće cijepiti, čak i da to znači kako se više nikada neće moći boriti za trofeje.

- Ljudi vjerojatno ne znaju da me nisu deportirali iz Australije jer nisam cijepljen ili zbog što sam prekršio neka pravila ili napravio grešku u obrascu za vizu. Nego je ministar za imigraciju iskoristio diskrecijsko pravo poništiti mi vizu na temelju percepcije da bih mogao stvoriti antivakserski osjećaj u državi ili gradu. S time se apsolutno ne slažem - kazao je.