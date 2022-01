Prvi put otkako je stigao u Australiju, Novak Đoković (34) je noć proveo izvan hotela Park u kojem je stanovao pet dana. Teniskim rječnikom rečeno, srpski tenisač dobio je prvi set protiv australskih vlasti.

Sudac Anthony Kelly presudio je kako tamošnje vlasti moraju pustiti Đokovića iz imigracijskog pritvora, omogućiti mu vizu te vratiti putovnicu, što su u konačnici napravili. Oslobađajuću odluku u korist Đokovića temeljio je na kršenju procedure od strane australskih vlasti, a ne o tome ima li tenisač pravo na izuzeće i ulazak u zemlju ili ne.

Prvi put od dolaska u Australiju bio je slobodan čovjek, odradio je trening sa smiješkom na licu sa svojim trenerom Goranom Ivaniševićem, no i dalje ne može odahnuti. Dobio je prvi set, ali meč loptu u rukama ima jedan drugi čovjek. Prema australskim zakonima, ministar za imigraciju Alex Hawke iznad je suda po pitanju odluke o deportaciji. Na svoju ruku može potpisati ukidanje vize te mu zabraniti ulazak u zemlju na tri godine. To je mogao napraviti već u ponedjeljak kada je imao rok od četiri sata, ali kako nije, Đoković je ostao na slobodi. Ipak, očekuje se kako će Hawke najranije u utorak odlučiti o tome hoće li deportirati srpskog tenisača ili će poštovati odluku suda.

Za to vrijeme je Đoković rezervirao novi trening za utorak poslijepodne, a uz to je i napravio promjenu u svom službenom rasporedu čime je dao do znanja kako je ustrajan u namjeri da nastupi na turniru. Naime, u kalendar je vratio Australian Open i mnogi su sve uvjereniji kako će ipak loviti 21. Grand Slam naslov. Dok Novak čeka konačan rasplet cijele situacije i odluku ministra, prvi put se oglasio ATP koji je do sada mudro šutio.

Diplomatsko priopćenje u kojem nisu htjeli stati na ničiju stranu, ali su ipak pozdravili odluku suca Kellyja koji je oslobodio Novaka.

- ATP u potpunosti poštuje žrtve koje je narod Australije podnio od početka Covida-19 i stroge imigracijske politike koje su uspostavljene. Komplikacije posljednjih dana u vezi s ulaskom igrača u Australiju, međutim, ukazale su na potrebu za jasnijim razumijevanjem, komunikacijom i primjenom pravila. Dok je putovao u Melbourne, jasno je da je Novak Đoković vjerovao da mu je odobreno neophodno medicinsko izuzeće kako bi se pridržavao propisa o ulasku. Niz događaja koji je doveo do sudskog ročišta u ponedjeljak bio je štetan na svim frontovima, uključujući i Novakovo blagostanje i pripreme za Australian open. Zahtjevi za medicinsko izuzeće igrača se postavljaju nezavisno od ATP-a, međutim mi smo u stalnom kontaktu s Australian Openom. Pozdravljamo ishod saslušanja u ponedjeljak i radujemo se uzbudljivim teniskim nedjeljama koje su pred nama - piše u priopćenju ATP-a.

Još jednom su preporučili cijepljenje svim tenisačima.

-U širem smislu, ATP i dalje snažno preporučuje cijepljenje za sve igrače na ATP Touru, za što vjerujemo da je od suštinskog značaja za naš sport da se izbori s pandemijom. Ovo je zasnovano na znanstvenim dokazima koji podržavaju zdravstvene beneficije koje se pružaju i u skladu s globalnim propisima o putovanju, za koje očekujemo da će vremenom postati stroži. Ohrabreni smo da je 97 posto od 100 najboljih igrača cijepljeno što je dovelo do ovogodišnjeg Australian Opena.