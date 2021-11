Nakon poraza od Danila Medvedeva u finalu US Opena, Novak Đoković (34) povukao se iz javnosti. Nije nastupao na turnirima, punio je baterije provodeći vrijeme s obitelji te se posvetio treninzima kako bi što spremniji dočekao završnicu sezone.

Prvi tenisač svijeta ovaj tjedan nastupa na Masters 1000 turniru u Parizu, a na konferenciji je otvorio dušu za medije nakon jako dugo vremena. Sve ih je najviše zanimalo hoće li Novak nastupiti na Australian Openu, o čemu se polemika vodi već tjednima. Tamošnje vlasti najavile su kako će na turniru igrati samo oni tenisači koji su se cijepili, a srpski tenisač i dalje ne želi otkriti je li on među njima.

- Što se tiče Australije, da bih izbjegao spekulacije i pretpostavljanja, čekam službenu objavu pa ću odlučiti šta ću i kako ću. Ne razmišljam samo o sebi već i o svim drugim tenisačima. Kolege smo, dio jedne cjeline, trebali bismo biti ujedinjeniji oko važnih stvari, ali tog zajedništva nažalost nije bilo u posljednjih trideset-četrdeset godina… Sada smo povukli prvi korak, ali još ima puno posla. Jedinstva igrača nema na potrebnom nivou. Da ono postoji, znatno bismo se lakše nosili sa svime - kazao je Đoković na presici uoči šesnaestine finala Pariza gdje igra protiv Martona Fucsovicsa.

Kao broj 1, Novak je često pod povećalom javnosti pa se tako svaki njegov postupak gleda drugačijim naočalama. Javnost ga je napala zbog njegovog mišljenja da svatko ima pravo osobno odlučiti hoće li se cijepiti ili ne, bacali su drvlje i kamenje po njemu kada je organizirao turnir u Zadru prošle godine gdje se nekoliko tenisača i tenisačica zarazilo, među njima i on, a na tapeti javnosti bio je i prošle godine kada je na US Openu lopticom slučajno pogodio sutkinju zbog čega su ga diskvalificirali. Tvrdi da ne čita novine i portale, ali pogađa ga itekako.

- Ne čitam novine ni po aplikacijama ni tiskana izdanja, ne gledam ni vijesti na TV-u već nekoliko godina. Ipak, zbog prisustva na društvenim mrežama, dođem do tih informacija koje se provlače kroz medije. Ne mogu reći da me ne pogađaju – čovjek sam, imam emocije i naravno da mi je stalo. Koliko god da mi je stalo da zastupam prave vrijednosti, da se borim za pravdu i za istinu, toliko mi je i stalo što generalno ljudi misle o meni. Ne ovisi mi život od toga jer znam tko sam i što sam, trudim se živjeti život po pravim postulatima. Da griješim, griješim, ali pogađa me kada se šire laži - kazao je Novak.

Tvrdi kako se na temelju njegovih izjava širi propaganda koja, kaže on, odgovara određenim grupacijama.

- Ne pogađa me kao ranije jer sam na neki način i navikao, od svjetskih medija, pa i od domaćih. Stvara se jedna propaganda, uvučen sam u sve to na osnovu nečega što sam ranije govorio. Sve se više kontrolira iz jednog ili dva izvora pa se širi propaganda koja odgovara eliti ili određenoj grupaciji ljudi. Sigurno da me pogađa, ali to me neće spriječiti da se zalažem za stvari za koje smatram da su ispravne - kazao je Đoković.

Srpski tenisač tako ni ovaj put nije htio otkriti je li se cijepio i hoće li nastupiti na Australian Openu. Premijer australske države Viktorije, gdje se i igra prvi Grand Slam u sezoni, je prije mjesec dana poslao ultimatum Novaku.

- Cilj je zaštititi živote ljudi i svi koji ulaze u državu Viktoriju, moraju se cijepiti. Nitko neće to moći izbjeći, čak niti najbolji sportaši na svijetu - kazao je Daniel Andrews pa poslao direktnu poruku srpskom tenisaču.

- Te titule te neće zaštititi. Jedina titula koja će te zaštititi je da možeš reći da si primio prvu dozu i da si primio drugu dozu - rekao je Andrews.

Ako se ne cijepi, prema svemu sudeći, bit će mu zabranjen ulazak u Viktoriju, a to znači da sredinom siječnja sljedeće godine u Melbourneu neće imati priliku loviti povijesni 21. Grand Slam naslov. Na US Openu to nije uspio, izgubio je u finalu od Medvedeva pa se rasplakao. Svima je itekako jasno koliko mu je stalo do toga i da bi dao baš sve. A hoće li Novak zaista prijeći preko svojih stavova zbog teniske besmrtnosti, uskoro ćemo doznati.