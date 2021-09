Novak Đoković juri dalje, prema novom ispisivanju povijesti i kalendarskom Grand Slamu. Na tom putu preskočio je i četvrtu prepreku na US Openu u obliku domaćeg tenisača Jensona Brooksbyja (20) koji je uhvatio Đokovića na spavanju u prvom setu svojim specifičnim stilom, ali Srbin se na vrijeme probudio, razigrao i Amerikanac više nije imao šanse. Završilo je 1-6, 6-3, 6-2, 6-2.

- Sve je bilo naelektrizirano, sjajno. Dali ste nam obojici puno energije da pokažemo što možemo. Brooksby je mlad i talentiran, rekao sam mu na mreži da je pred njim sjajna budućnost - obratio se Đoković navijačima nakon pobjede vrijedne četvrtfinala.

- Nisam sjajno startao, Jenson je bio motiviran, imao je čist plan igre i egzekuciju svih udaraca. Ja nisam imao ritma, a on mi je čitao igru prvih set i pol. Sve se promijenilo sredinom drugog seta. Kasnije sam počeo čisto udarati lopte, pronašao sam servis. Ali sve u svemu bilo je puno iscrpljujućih poena, odajem mu priznanje, bio je fantastičan.

Priznanje je, pak, Đokoviću odao Andy Roddick koji je tijekom susreta na Twitteru napisao: "Novak će ovom djetetu napraviti najbolnije iskustvo ikad. Poslije sat i pol momak osjeća bol u tijelu. Novak može izdržati... On vam vam oduzme noge, a onda i dušu".

Stigle su te rečenice brzo i do samog Đokovića...

- Hvala, Andy, ja to shvaćam kao kompliment. Samo, ne uzimam ničiju dušu. Svatko ima svoju dušu, svi imalo lijepe duše i ja to poštujem. Cijenim svakoga, ali noge ću sigurno uzeti - smijehom je uzvratio Nole kojeg, dakle, još tri pobjede dijele do 21. Grand Slama.

No, pita li se Matsa Wilandera, analitičara Eurosporta, koji rijetko govori aklamacijom prema Đokoviću, on takvo što ne bi želio vidjeti.

- Ne želim da osvoji titulu. Volio bih da tri najveća igrača stanu na dvadeset titula. Novak je dominirao u Australiji, Roger u Wimbledonu, a Rafa u Parizu. Da su sva trojica izjednačena, to bi bio perfektan kraj jedne ere. Volio bih vidjeti neke druge šampione - kazao je Šveđanin.

Kako god, Đokoviću, koji je izgubio tri seta u četiri meča, sada slijedi najteži protivnik dosad u New Yorku, znanac iz finala Wimbledona Matteo Berrettini, osmi igrač svijeta i polufinalist US Opena iz 2019. godine, koji je prošao Nijemca Ottea u četiri seta.

- On voli veliku scenu i ima veliku igru. Igrao sam protiv njega na različitim podlogama i pokušat ću se čim bolje spremiti.