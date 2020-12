Iako je i dalje jedan od najomiljenijih tenisača, za Novaka Đokovića 2020. nije bila nimalo lagana godina. Prvo su ga svi kritizirali jer je organizirao Adria Tour u Zadru gdje je nekoliko osoba bilo zaraženo korona virusom, uključujući i njega, a u rujnu je sutkinju na US Openu pogodio lopticom u glavu.

Da to ne bude sve, pobrinuo se Nole za kraj godine. Baš na katolički Božić se na društvenim mrežama pojavila fotografija Novaka Đokovića koji u ruci drži bocu rakiju. Sportaš s rakijom? Nema veze, blagdani su, smije se i on nekad opustiti. No, tu ne bi bilo ništa sporno da se na kutiji ne nalazi četnički zločinac Draža Mihailović.

Dragoljub Draža Mihailović poznat i kao 'čiča Draža', u travnju 1941. godine organizirao je četničku formaciju koja se u Drugom svjetskom ratu prvo borila protiv Sila Osovine predvođenih nacističkom Njemačkom, a kasnije je s njima surađivala. Zbog suradnje s fašistima Mihailović je nakon rata uhićen, proglašen je krivim za veleizdaju i ratne zločine i Jugoslavija ga je osudila na smrt streljanjem.

Prema hrvatskom ekonomistu i demografu Vladimiru Žerjaviću, četnici su u Drugom svjetskom ratu ubili oko 32.000 Hrvata i 33.000 Muslimana, hrvatski povjesničar Zdravko Dizdar navodi čak 200.000 ubijenih Hrvata i 100.000 Muslimana. Unatoč tome, Viši sud u Beogradu ga je prije nekoliko godina rehabilitirao.

Đoković, kojeg trenira Goran Ivanišević, je u jako dobrim odnosima s Hrvatima, osim toga, i mama mu je Hrvatica, ali očito nije vidio ništa sporno na ovoj boci ili ga je netko lukavo namamio da se fotografira.

Bocu je dobio od firme koja je proizvela tu rakiju, a na njoj piše: proizvedena u čast i slavu ravnogorskim junacima. Mnogi su ga osudili i prozvali jer promiče ratnog zločinca koji je oduzeo na tisuće života, a jedan korisnik Twittera je napisao:

- Pa ovo je kao da netko od njemačkih tenisača pozira sa slikom od Adolfa Hitlera.