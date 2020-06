Đoković promijenio mišljenje: Sretan sam zbog US Opena...

<p>Najbolji tenisač svijeta Srbin<strong> Novak Đoković</strong> rekao je da je "vrlo zadovoljan" što će US Open biti održan, što je u suprotnosti s nekim njegovim ranijim izjavama u kojima je bio kritičan prema najavljenim rigoroznim epidemiološkim mjerama, iz čega se moglo zaključiti da je spreman propustiti nastup u New Yorku. </p><p>- Iznimno sam sretan i uzbuđen što vidim da se svi turniri, a posebno Grand Slamovi, vraćaju. Jako sam zadovoljan da se to događa, jer je važno da stvaramo prilike, da omogućujemo ljudima da rade i igračima da se natječu. To je ono što mi radimo. Nedostaje nam natjecanje, putovanja, nedostaje nam boravak na Touru - izjavio je Đoković gostujući u Eurosportovu podcastu "Tennis Legends" (Teniske legende) kojeg vode proslavljeni tenisači Šveđanin Mats Wilander i Španjolac Alex Corretja, a bit će emitiran 25. lipnja.</p><p>- Mnogi su bili skeptični, pogotovo kad su u pitanju američki turniri, s obzirom na to što su Sjedinjene Države prošle u ovoj pandemiji. Mnogo ljudi, uključujući i mene, nije bilo uvjereno da će se turniri moći održati - priznao je Đoković i još jednom istaknuo svoje sumnje po pitanju najavljenih epidemioloških mjera.</p><p>- Moram reći da su današnji propisi i mjere prilično strogi. Imate izolaciju i neke igrače, posebno one iz Južne Amerike, koji ne mogu otići iz svojih država kako bi došli u SAD. Nadam se da će se to promijeniti: ATP i USTA, svi rade na tome. Najgore što se može dogoditi je da sve ostane ovako kako je, ali još ima dosta vremena - izjavio je prvi tenisač svijeta te dodao:</p><p>- Nadam se da će svi igrači koji će sudjelovati na US Openu imati jednake uvjete za putovanje i natjecanje. To je jako, jako važno, jer je to temelj ATP-ja i međunarodnog tenisa. Nadajmo se da će u sljedeća dva mjeseca neke od mjera biti ublažene i da ćemo imati odličan turnir.</p><p>Đoković se trenutačno nalazi u Zadru u sklopu Adria Toura, serije turnira koju je osmislio i organizirao uz pomoć svojih suradnika i nacionalnih teniskih saveza u Srbiji, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, a zbog kojeg se našao na udaru kritike jer se u Beogradu igralo uz nazočnost više tisuća ljudi na tribinama i bez pridržavanja epidemioloških mjera.</p><p>- Znam da je bilo kritika, posebno sa Zapada. Teško je ljudima objasniti da je situacija bitno drugačija u Americi ili Velikoj Britaniji nego što je u Srbiji i susjednim državama, a od prvog dana smo se u organizaciji Adria Toura pridržavali pravila i mjera koje su propisale lokalne vlasti i zdravstvene institucije - odgovorio je Đoković na kritike i pohvalio konačan rezultat napora svih ljudi uključenih u ovaj projekt koji je "nadišao sva njegova očekivanja". </p><p>Adria Tour se odigrava na terenima sa zemljanom podlogom, na koje bi se tenisači trebali vratiti u rujnu, kad bi iz tjedna u tjedan prema revidiranom kalendaru trebali igrati u Madridu (13. - 19. rujna), Rimu (20. - 26. rujna) i Parizu (27. rujna - 11. listopada). Đoković se posebno veseli povratku u Roland Garros. </p><p>- Zadovoljan sam da su sve uspjeli posložiti, jer sam svjestan komplikacija i izazova s kojima su se organizatori turnira suočili. To je jedan od najvažnijih i najljepših turnira u svijetu. Oduvijek sam uživao igrati tamo i ne mogu dočekati da se vratim - zaključio je najbolji tenisač svijeta.</p>