Đoković: Protiv cjepiva sam, a trebamo pričati i o imunitetu

Novak Đoković dotakao se korona virusa i istaknuo kako se ne slaže sa svime što preporučuju zdravstvene organizacije.

- Postoji određena cenzura medicinskih stručnjaka koji govore o rješenjima koja se ne poklapaju s rješenjima službenih organizacija. Volio bih da se o tome više debatira. Mi nismo iz te struke pa ne možemo o tome pričati, no volio bih da se više priča o imunitetu - rekao je Đoković na Facebook prijenosu uživo pa nastavio pričati o korona virusu:

- Postoji opasnost od zaraze, a ispoštovat ćemo karantenu koliko je god potrebno, ali mislim da su ljudi uplašeni i zbunjeni, a ne vidim da itko priča o tome kako čovjek može ojačati svoj imunitet i smanjiti mogućnost zaraze. Karantena je stavljena da se te mogućnosti smanje, ali imunitet je tu da se boriš i s ostalim zarazama

Nadodao je kako će ova pandemija ostati u ljudskoj podsvijesti te kako bi ljudi mogli imati strah približavati se jedni drugima. A dotakao se i cijepljenja:

- Ja nisam za cjepiva i neću se cijepiti. Ako to bude obavezno morat ću razmisliti. Sad stojim iza toga, ali hoće li se to promijeniti ako će utjecati na to mogu li putovati ili ne...