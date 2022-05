Đoković odradio rutinski posao, čeka Nadala u četvrtini finala!

U osmini finala Roland Garrosa prvi tenisač svijeta Novak Đoković nakon dva sata i 27 minuta igre ostvario je uvjerljivu pobjedu protiv Argentinca Diega Schwartzmana 6-1, 6-3 i 6-3 u jednom, više taktičkom nego atraktivnom dvoboju.

U prvom setu Schwartzman kod 1-1 prvi dolazi do break-lopte koju ipak ne iskorištava, da bi Novak potom nanizao pet gemova i uvjerljivo osvojio prvi set u kojem je Schwartzman puno više griješio nego što je Novak zabijao winnere.

I u drugom setu bilo je nešto više winnera, a manje grešaka. Argentinac prvi dolazi do break-lopte, ovog puta dvije vezane, od kojih je drugu i iskoristio. No, nakon što ju je potvrdio, uslijedio je još jedan nagli pad u Argentinčevoj igri i srpski tenisač je to iskoristio sa sedam gemova u nizu. Osvojio je drugi set 6-3 i u trećem poveo. Argentinac je kod 3-2 izborio još tri break-lopte, no nijednu nije iskoristio.

Tenisači kao da su se dogovorili da Argentinac u svakom setu prvi dođe do break-lopte. Tako je bilo i u trećem. Kod 2-2 Diego tjera Novaka na grešku i dolazi do nove prilike za oduzeti servis, ali su ga centimetri dijelili od winnera forhend-dijagonalom i Novak se još jednom izvukao, a u idućem gemu zahvaljujući neprisiljenim pogreškama Argentinca napravio je još jedan break, a kod 5-2 propustio je i meč-loptu na servisu suparnika. No, na svome je to rutinski riješio za konačnih 3-0.

Bio je to njihov sedmi dvoboj, a Schwartzman još čeka na prvu pobjedu. U četvrtfinalu je na pragu 59. međusobni duel najvećeg rivalstva u povijesti tenisa između Đokovića i Nadala (Novak vodi 30-28) do kojeg će doći ako Nadal danas potvrdi ulogu favorita protiv Kanađanina Felixa Augera-Aliassimea.

