Đoković se ponovno izvukao 'na mišiće': Srušio sunarodnjaka

Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP 250 turnira u Beogradu na zemljanoj podlozi nakon pobjede nad sunarodnjakom Miomirom Kecmanovićem sa 4-6, 6-4, 6-3.

Pogledajte video:

Kecmanović je, kao i Djere u osmini finala, imao set i break prednosti protiv prvog reketa svijeta, no na koncu je Nole opet izašao kao pobjednik.

Dugo je trebalo Đokoviću da se zagrije, no kada je dobio potrebnu dozu samopouzdanja, više nije mogao promašiti.

U polufinalu će Đoković igrati protiv boljeg iz ogleda Hačanov-Monteiro.

Ipak, 'mučenje' protiv dosta slabije rangiranih igrača ne ulijevaju preveliku vjeru u neki spektakularni rezultat na Roland Garrosu. No, on kreće tek za mjesec dana, a Novak će do tada zaigrati na još nekoliko turnira i pokušati izbrusiti formu za zemljani Grand slam.





