\u010cak 72 igra\u010da nalazi se u karanteni, odnosno ne smiju napustiti hotelsku sobu u sljede\u0107a dva tjedna, a to zna\u010di da ne smiju trenirati.\u00a0Novakov prijedlog, da se igra\u010de preseli u ku\u0107e s terenom i boljom hranom, te da se smanji broj dana izolacije i dopusti posjet treneru ili barem osiguraju sprave u sobama, je odbijen.

Ni\u0161ta od navedenog nije odobreno, a njegov teniski kolega Kyrgios oglasio se na Twitter profilu kako bi ocrnio vi\u0161estrukog Grand Slam pobjednika.

Na svom profilu napisao je: \"\u0110okovi\u0107 je budala\".

Kyrgios je za vrijeme odr\u017eavanja 'Adria Toura', kada se zarazilo \u010detvero sudionika, napisao je: \"De\u010dkima \u017eelim brzi oporavak, ali to se doga\u0111a kada zanemarite sve protokole. Ovo nije \u0161ala\".

Australac je tako\u0111er napao djevojku Bernarda Tomi\u0107a Vanessu Sierru, koja se \u017ealila na niz problema s karantenom, poput hrane koja im u sobu sti\u017ee hladna.

No, zvijezda OnlyFans-a drsko je predlo\u017eila da bi mogla provesti sljede\u0107a dva tjedna rade\u0107i 'neki fini sadr\u017eaj'.

Svojim sljedbenicima na dru\u0161tvenim mre\u017eama rekla je: \"Ovdje je samo jedna kupaonica, a nikad se nisam pokakala pred Bernardom\" i dodala:

\u201cNe znam \u0161to \u0107u napraviti. Tre\u0107i je dan, ali jednostavno to ne mogu u\u010diniti pred njim. Jo\u0161 nisam probila tu barijeru u vezi.

Naime, problemi Tomi\u0107eve djevojke ovdje nisu stali jer \u010dini se kako sama ne pere ili ne zna oprati kosu.\u00a0

- Nikada nisam sama oprala kosu, to je jednostavno ne\u0161to \u0161to ne radim. Ina\u010de imam frizere koji to dva puta tjedno rade umjesto mene. \u0160to se to doga\u0111a? Jedva \u010dekam iza\u0107i iz karantene samo da sredim kosu - napisala je zabrinuto Vanessa.

- Ne smeta mi Bernie, ali njegova gospo\u0111a o\u010dito je besperspektivna, presmije\u0161no - napisao je Kyrgios te dodao da ga \u017eivciraju\u00a0\u0110okovi\u0107, ali i ostale teniske zvijezde \u017eestoko kritiziraju mjere koje je uveo premijer Victorie.

- Ljudi mogu slobodno dati popis zahtjeva, ali odgovor je ne. Znam da su se brojni igra\u010di \u017ealili na mjere, ali pravile se odnose na sve pa tako i na njih. Izme\u0111u ostalog,\u00a0 svi su o tome bili obavije\u0161teni prije nego \u0161to su do\u0161li - rekao je premijer Daniel Andrews.

