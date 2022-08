Đoković se vraća turnirima u Izraelu: Igrat će Tel Aviv Open

Novak Đoković neće igrati na US Openu. Dok je iščekivao zadnju slamku nade da mu u SAD-u omoguće slobodan ulazak u zemlju, bodrio je srpske košarkaše, nogometaše Crvene zvezde...

Kad bismo, pak, Đokovića opet mogli gledati na terenu na nekom turniru? Teško da biste pogodili, ali odgovor je u - Tel Avivu.

Naime, u izraelski grad vraća se ATP turnir nakon 1996. godine. Igrat će se od 26. rujna do 2. listopada na tvrdoj podlozi i s Đokovićem kao najvećom zvijezdom. Turnir je inače iz serije 250 kakve Đoković gotovo više ni ne prakticira, ali okolnosti su se promijenile.

Posljednji službeni meč Đoković je odigrao u finalu Wimbledona pobijedivši Nicka Kyrgiosa, bilo je to još 10. srpnja.

No, prije Izraela Đoković bi trebao nastupiti za reprezentaciju Srbije u Davis Cupu koji se igra od nakon US Opena, od 13. do 18. rujna. Srbija je u skupini u Valenciji sa Španjolskom, Kanadom i Južnom Korejom.

