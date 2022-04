Đoković se vraća: Zaboraviti ne mogu ono, ostavilo je ožiljak...

Novak Đoković opet će igrati nakon mjesec i pol dana stanke. Prvi i jedini turnir ove godine odigrao je u Dubaiju, gdje ga je šokirao Jiri Vesely. Potom zbog mjera nije mogao u SAD na Indian Wells i Miami, u međuvremenu je i izgubio prvo mjesto, no opet je na vrhu teniskog svijeta iako je odigrao tri meča u 2022. godini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vraća se u Monte Carlu, svom drugom domu, i u prvom će nastupu na Španjolca Davidovicha Fokinu.

- Ovdje boravim više od 10 godina, djeca su mi se rodila ovdje, tako da ima posebno mjesto u mom srcu. Na ovim terenima sam puno vremena proveo, znam ljude koji rade u klubu, tako da je lijep osjećaj spavati u svom krevetu i sudjelovati na profesionalnom turniru. Nema puno prilike da se takav osjećaj ponovi i doživi negdje drugdje. Trudim se uživati što duže na terenu i van njega - kazao je Novak za Sportklub i podsjetio se na teške trenutke s početka godine u Australiji.

- Pa, ne može se zaboraviti. To je jednostavno nemoguće, ali mogu prihvatiti i nastaviti dalje, da se već dogodilo i da je to nešto što ne treba više čovjeka brinuti ili ga sputavati. Imao sam mnogo situacija na terenu i izvan koje su, onako, traumatične, od ovih odvratnih ratova u odrastanju pa nadalje. Sve to ostavi ožiljak. Ove godine sam doživio što nikada nisam u svojoj karijeri, u svom životu. Sigurno da je mentalno i emotivno ostavilo traga. Koliko je to veliko, koliko će me to pratiti, ne znam. To je nešto što ne mogu predviđati i ne mogu trošiti energiju, da razmišljam o tome.

Nastavio je...

- Sve je to i dalje svježe. Nekako sve to vidim iz dva dijela, gdje je tu moj posao - prvi je da se nekako oprostim s tim, da se to dogodilo i da idemo dalje. Makar, kada sam na turniru, podsjećaju me na te stvari i trudim se da ne razmišljam o tome. S druge strane, taj drugi dio posla je onaj koji se tiče profesionalnih turnira kada krenu ti mečevi. Tu je taj trenutak kada izlaze te stvari na površinu. Trudit ću se da to koristim kao gorivo, neku konstruktivnu igru, da igram svoj najbolji tenis, motivacije uvijek ima. Ipak, treba biti realan, iako od sebe imam očekivanja uvijek, s druge strane se trudim da nemam prevelika očekivanja za ovaj tjedan jer mi nedostaje mečeva. Zemlja je specifična podloga, nadam se da mi neće trebati puno vremena da uđem u ritam - zaključio je.

Najčitaniji članci