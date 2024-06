Đoković šokirao: Ne znam hoću li moći igrati sljedeći meč...

Početak je lipnja, a Novak Đoković i dalje nema trofej u 2024. godini. Vjerojatno se ni on sam ne sjeća kada mu se to posljednji put dogodilo, ali srpski tenisač je u prvom dijelu sezone bio daleko od svojih najboljih izdanja.

Nezadovoljstvo svojom igrom ispoljava nervozom na terenu i svađom sa sucima i navijačima, a prije dva mjeseca raskinuo je s Goranom Ivaniševićem nakon sedam godina. Nadao se kako će to donijeti napredak, ali pomaka nema. U ne baš najboljoj formi i pod velikim pritiskom, Novak je došao na Roland Garros gdje brani titulu. Svi itekako znamo da se u njemu probudi posebna moć kada igra Grand Slamove, ali u Parizu je vidljivo kako nije onaj stari. Namirisali su to Musetti i Cerundolo koji su vodili 2-1 u setovima i imali ga na koljenima, ali srpski tenisač ipak ih je uspio izbaciti i plasirati se u četvrtfinale.

Ipak, ostavilo je to posljedice na njemu, posebice meč protiv Francisca Cerundola. Tijekom meča je ozlijedio desno koljeno, a pitanje je hoće li uopće nastaviti s turnirom!

- Danas sam se ozlijedio. Preživio sam, ali ne znam hoću li moći igrati sljedeći meč, ne znam koliko je ozbiljno. Postoji šansa da odustanem i prije meča, zavisno od rezultata. Ovisi o ozbiljnosti ozljede, koliko je štete naneseno. Nije to više u mojim rukama, pomolit ću se da sve bude kako treba - rekao je Đoković i šokirao svoje sunarodnjake.

Objasnio je i što se točno dogodilo.

- Posljednjih nekoliko tjedana osjećam nelagodu u desnom koljenu, ali nije bilo većih problema do sad, do ovog meča. Kasni kraj prošlog meča nije pomogao bioritmu, ali osjećao sam se prilično dobro na početku. U trećem gemu drugog seta sam se okliznuo, jedan od brojnih puta kada sam se okliznuo. Tražio sam fizioterapeuta, medicinski time out, probao sanirati to. Poremetilo me je to u igri, dva seta, dva i pol seta nisam želio duge razmijene. Nisam bio siguran trebam li uopće nastaviti s mečom, popio sam još jednu dozu tableta poslije trećeg seta. Trebalo je 30-45 minuta da prorade, sad mi kažu doktori, u posljednji trenutak, tako da sam peti set proveo bez bolova. Neće lijekovi trajati dovijeka, odradit ćemo provjere - kazao je srpski tenisač.

Bio je ljutit na sebe, svađao se s publikom i vikao da 'ubit ću vas', a pobjesnio je i na organizatore. Smetao mu je teren, svako malo pokazivao je sutkinji da se previše kliže, a eruptirao je kada je ozlijedio koljeno.

- Vremenski uvjeti su neobični ove godine – puno kiše, blatnjav teren, vlaga. Po kvaliteti zemlje je Roland Garros najbolji na svijetu, uvjerljivo, ali ove godine je drugačije. Rekao sam ljudima koji održavaju terene da bi trebali brisati teren na svakoj trećoj pauzi. Na jednoj strani terena nije bilo zemlje pa je postalo klizavo. Ozlijedio sam koljeno upravo zbog toga. Pričao sam sa sutkinjom, pitao je li moguće da se teren očisti – ne baš na svakoj pauzi, ali na svakoj drugoj-trećoj, ne jedino poslije kraja seta. Rekla je da će provjeriti, razgovarala je sa supervizorom, a odgovor je bio – ne. Tražio sam objašnjenje... Ne upirem ni u koga, samo pokušavam razumjeti zašto je štetno za teren ako ga obrišemo - rekao je ljutiti Đoković nakon pobjede.

Novak će u četvrtfinalu igrati protiv Norvežanina Caspera Ruuda kojeg je prije godinu dana pobijedio u finalu Roland Garrosa, ali je izgubio od njega u polufinalu Monte Carla prije dva mjeseca. Bez obzira na sve probleme, ozljedu i lošiju formu, smatra da se i dalje može boriti s najboljima.

- Ovakvi trenuci su oni o kojima sanjam, oni koji me guraju i inspiriraju – pet setova s 10-15 godina mlađim na najvećim stadionima, da im pokažem da mogu, to su stvari koje me motiviraju da nastavim dalje. Kad osjetim da im ne mogu parirati, onda ću se oprostiti.