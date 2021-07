Nedjelja će biti pravi praznik sporta za mnoge zaljubljenike u sport. Oči Europe i svijeta će od 15 sati biti uprte u All England Club gdje će se Matteo Berrettini i Novak Đoković boriti za naslov u Wimbledonu. Od 21 sat, samo 15-ak kilometara dalje od glavnog terena Wimbledona, novi spektakl u režiji Italije i Engleske. Finale Europskog prvenstva.

Đoković je na korak od besmrtnosti. U nedjelju će se boriti za svoj sedmi Wimbledon i ukupno 20. Grand Slam naslov. Imat će se priliku izjednačiti s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom na listi s najviše osvojenih Grand Slamova. No, nešto će se pitati i Berrettinija.

Bit će to povijesni dan za talijanski sport. Matteo je prvi Talijan koji je došao do Wimbledona i samim time može postati prvi talijanski tenisač s ovim svetim niskim gralom u rukama, a nekoliko sati nakon toga reprezentacija Italije će se boriti protiv Engleske za prvi naslov europskog prvaka nakon 1968. godine. Srpski tenisač je ta dva finala komentirao na sebi svojstven način.

- Nogomet i tenis. Mamma mia Italija, fantastično. Berrettini nema puno za izgubiti protiv mene, ali zato Italija može puno izgubiti protiv Engleske. Nadam se da će to biti dva sjajna meča i da će Italija pobijediti samo u onom večerašnjem - rekao je Novak za Sky Sport i oduševio Talijane.

Naravno, nadaju se oni kako njihova uzdanica može srušiti Noleta na glavnom terenu, ali ih je obradovala vijest da će navijati za njih u finalu protiv Engleza. No, to nije ništa čudno. Srpski tenisač je već godinama rado viđen gost na talijanskom tlu, a prošle godine je jednoj bolnici u Bergamu donirao milijuna eura usred kaosa s korona virusom. Uz to, obožava i talijanski nogomet, a Milan mu je najdraži klub.

Đoković je u polufinalu pobijedio Dennisa Shapovalova, a pobjedu je posvetio svome treneru Goranu Ivaniševiću. Koji je baš na taj dan, prije 20 godina, osvojio Wimbledon.

- Goran je bio jako uzbuđen večer prije meča, danas je obilježio 20 godina od velikog trijumfa koji sam i ja pratio iz Hrvatske, zapravo bio sam u Umagu. Sjećam se kao da je jučer bilo kada je osvojio Wimbledon s wild cardom, to je jedna od najinteresantnijih priča u povijest Grand Slama. Išao je prema teniskoj penziji i htio je još jednom probati. Dobio je wild card, nije se mogao kvalificirati s renkingom i stvarno je nevjerojatno to što je napravio. Ja sam zdušno navijao za njega tada, na Gorana smo svi mi iz regije gledali kao na svog idola. I eto, 20 godina kasnije, nisam smio na ovako poseban dan izgubiti meč. Nisam smio danas izgubiti zbog njega - rekao je Đoković.

Berrettini je osvojio turnir u Queens'u i u seriji je od 11 pobjeda zaredom. Novak je svjestan koliko je Talijan opasan.

- Iskusniji je od Shapovalova, igra izuzetno dobro, ima snažan forehand i servis. To su njegova dva najveća oružja. On je vjerojatno u najboljoj formi ove godine na travi jer je igrao Queens i osvojio ga. Zaista fantastičan turnir, izgubio je samo jedan set cijeli turnir, tako da to djeluje impresivno, ali finale je finale, ja imam mnogo više iskustva i trudit ću se da tu mentalnu snagu i iskustvo iskoristim za pobjedu.