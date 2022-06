Đoković u novim problemima: Prijeti mu pauza od 11 mjeseci

Novak Đoković pobjedom je otvorio ovogodišnji Wimbledon, no neuvjerljiva predstava ionako je najmanje što ga u ovom trenutku treba brinuti. Jer Srbinu prijeti čak 11 mjeseci pauze kada su u pitanju Grand Slamovi.

Na US Openu, prema svemu sudeći, neće moći nastupiti jer se nije cijepio. Iz istog razloga vjerojatno neće zaigrati na Australian Openu drugu godinu u nizu, dobio je trogodišnju zabranu ulaska u Australiju.

To znači da će potencijalno sljedeći Grand Slam meč nakon završetka Wimbledona odigrati tek 28. svibnja 2023., kada počinje Roland Garros, za točno 11 mjeseci.

- Svjestan sam da je moguće da se to dogodi i zbog toga ću nastojati izvući najviše što mogu iz ovog turnira. Ne mislim toliko unaprijed, vidjet ćemo što će se na kraju dogoditi. Nema previše vremena između Wimbledona i US Opena pa se nadam da će se stvari ipak promijeniti i da ću se moći natjecati. Volio bih da to bude slučaj, ali moje su misli i pažnja trenutno usredotočeni na Wimbledon - kazao je 3. tenisač svijeta.

Da! Treći tenisač svijeta. No Đokovića ionako ne zanima 1. mjesto na ATP ljestvici, koje mu sve više bježi jer je, nakon izbacivanja iz Australije, ATP ukinuo wimbledonske bodove. Rekord već drži po broju tjedana na vodećoj poziciji, ali 'žuljaju' ga Grand Slamovi... Ako se vratimo manje od godinu dana unazad, Đoković, Rafael Nadal i Roger Federer imali su jednako osvojenih GS titula - 20! Bilo je to uoči US Opena 2021.

Đoković je te godine htio osvojiti sva četiri GS-a i Olimpijske igre. I bio je na dobrom putu. Australian Open osvojio je kao od šale, na Roland Garrosu je u polufinalu izbacio Rafu prije nego što je okrenuo Tsitsipasa za naslov, a na putu do 6. titule u Wimbledonu izgubio je tek dva seta.

A onda su došle te Olimpijske igre, koje su mu mogle donijeti tako puno, a na koncu su mu oduzele još više. Prekratak odmor (13 dana razlike između finala Wimbledona i 1. kolo Olimpijskih igara) koštao ga je medalje u Tokiju, na sve se nadovezao i uvjerljiv poraz u finalu US Opena od Danila Medvjedeva, a onda i cijela saga u Australiji. Dok je Đoković proživljavao drame, Nadal je stigao do 21. titule. I to na 'njegovom' teritoriju (Australiji, op.a.), a onda i do 22. na svojem.

Kako god, Wimbledon 2022. možda je i posljednji vlak za Đokovića i njegove Grand Slam rekorde/ambicije...

