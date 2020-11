U drugom dvoboju prvog kola u skupini \"Tokio 1970.\" od 21 sat sastaju se Rus Danil Medvjedev (ATP - 4.) i Nijemac Alexander Zverev (ATP - 6.).

<p>Najbolji tenisač svijeta Srbin <strong>Novak Đoković</strong> uvjerljivom je pobjedom 6-3, 6-2 nad Argentincem Diegom Schwartzmanom (ATP - 9.) započeo nastup na ATP Finalu u londonskoj O2 Areni.</p><p>Za šestu pobjedu u isto toliko dvoboja sa 28-godišnjim Argentincem Đokoviću je trebalo 78 minuta. Bila je to 40. pobjeda (40-3) srpskog tenisača u 2020.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković dobio mural u blizini Sarajeva</strong></p><p>Novak je ušao u meč 'labavo' te ubrzo izgubio servis, ali ga je odmah u sljedećem uspio vratiti i dovesti svoju igru na potrebnu razinu. Do posljednjeg poena u meču Srbin je igrao kvalitetan tenis, a deveti igrač svijeta na to nije imao odgovora i nije uspio pružiti adekvatan otpor Đokoviću koji na početku turnira primio nagradu jer će završiti godinu na prvom mjestu na ATP ljestvici.</p><p>Schwartzman je davao sve od sebe, a u prvom poenu petog gema drugog seta čak natjerao Novaka da vrisne. Možda nije trebao tako 'isprovocirati' Đokovića koji od tog trenutka nije mogao promašiti. </p><p>Možda je Srbin bio posebno inspiriran zbog činjenice da je upravo na današnji datum prije 12 godine osvojio svoj prvi završni Masters sezone, koji se tada igrao u Šangaju. Ukupno ih ima pet, a upravo ove godine ima šansu se izjednačiti s Rogerom Federerom na prvom mjestu s šest osvojenih završnih Mastersa.</p><p>U drugom dvoboju prvog kola u skupini "Tokio 1970." od 21 sat sastaju se Rus Danil Medvjedev (ATP - 4.) i Nijemac Alexander Zverev (ATP - 6.).</p><p>Današnji program parova zatvorit će Splićanin Mate Pavić i Brazilac Bruno Soares u meču prvog kola skupine "Bob Bryan" protiv Austrijanca Juergena Melzera i Francuza Edouarda Roger-Vasselina.</p><p>U prvom dvoboju današnjeg programa Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos nadigrali su Australca Johna Peersa i Novozelanđanina Michaela Venusa sa 7-6 (2), 7-5.</p>