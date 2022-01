Vodeći igrači Australian Opena izjavili su u subotu da su umorni od sage o Novaku Đokoviću koja je zasjenila prvi ovogodišnji Grand Slam i žele da se tenis vrati u centar pozornosti.

Prije početka turnira u potpunosti je dominirala borba prvog igrača svijeta da nastupi u Melbourne Parku, suočen s odlukom australske vlade da ga deportira nakon što mu je dvaput ukinula vizu.

- Neću lagati, to je bilo u svim vijestima posljednjih nekoliko tjedana. O tenisu se nije dovoljno govorilo u posljednjih nekoliko tjedana, što je šteta - izjavio je četvrti nositelj grčki tenisač Stefanos Tsitsipas novinarima u Melbourne Parku, dva dana prije početka turnira.

- Cijela ova situacija oduzela je mnogo pozornosti sa nas natjecatelja - rekao je novinarima australski igrač broj jedan Alex de Minaur, 32. nositelj. "Osjećaj je kao da nam se oduzima natjecanje za koje samo želimo da počne. Samo smo željni izaći i natjecati se. Da budem iskren, spreman sam sve ovo ostaviti iza sebe i usredotočiti se na igranje svojih teniskih mečeva i pustiti moj tenis da govori.", kazao je.

De Minaur je odbio kritizirati Đokovića, ali je rekao da je njegova odluka da se ne cijepi u suprotnosti s onim što su normalni Australci morali proći. Australija je pretrpjela neke od najduljih karantena na svijetu i ima stopu cijepljenja od 90 posto među odraslima.

- Australci su prošli kroz mnogo toga. Bilo im je jako teško. Napravili su puno da zaštite sebe i svoje granice. Kao i svaki drugi tenisač, ako si htio ući u zemlju, morao si biti dvostruko cijepljen. Sve je na njemu, njegovim izborima i prosudbi - dodao je.

Prvakinja Australian Opena za žene Naomi Osaka kazala je pak da je odluka o Đokoviću na vladi a ne na igračima. Izrazila je suosjećanje s Đokovićem te se prisjetila svoje situacije kada je bila u središtu pozornosti zbog povlačenja s French Opena nakon svađe s organizatorima zbog medijskih obveza.

- Mislim da je to nesretna situacija. On je tako sjajan igrač i pomalo je tužno. Znam kako je biti u njegovoj situaciji, kad vas pitaju o toj osobi, vidjeti komentare drugih igrača, to nije najbolja stvar. Pokušavam ostati pozitivna - izjavila je Osaka, 13-ta nositeljica na turniru.