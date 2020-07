Đokovićev djed Vinkovčanin: Novaka pljuju zato što je Srbin, a po majci ima hrvatske krvi

Moja kćer i Novakova mama, Dijana, za rastavu krivi mene, ne može mi oprostiti. A krivica uvijek podijeljena. Bilo je teško, ali sad je sve bolje. Poštujemo se, kaže Đoković djed, Zdenko Žagar, Hrvat iz Vinkovaca

<p>Otac <strong>Dijane Đoković</strong>, majke najboljeg tenisača svijeta <strong>Novaka Đokovića</strong>, je Hrvat iz Vinkovaca. <strong>Zdenko Žagar</strong>, razveden pa onda i udovac, 82-godišnjak živi u beogradskom kvartu Čukarica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković trenira u Zadru</strong></p><p>- Sam sam. Ja i fotografije. Od Novakove bake Sande sam se rastavio, a druga supruga je preminula prije tri godine - priča Žagar za <a href="https://nova.rs/">Nova.rs</a>.</p><p>- Hrvat sam, iz Vinkovaca. Kao i pokojna Novakova baka. Ali zapravo sam uvijek govorio da sam Jugoslaven. U Beograd je i mene i Novakovu baku doveo posao, vojnička služba.</p><p>Obiteljski odnosi nisu bili baš najidealniji.</p><p>- Svašta se izdogađalo i ja nisam baš imao nekog sudjelovanja u Novakovom odrastanju. Zbog posla sam živio u Prištini, još i prije nego što se on rodio. Dakle to su bila viđanja samo vikendima. Onda je došla rastava i dodatna distanca od obitelji. Novak je više vremena provodio s drugim djedom. Moja kćer i Novakova mama Dijana za rastavu krivi mene i to mi ne može oprostiti. A ja mislim da je krivica uvijek podijeljena. Bilo je teško, ali sad je sve bolje. Poštujemo se.</p><p>Cijeni i Novakovu suprugu.</p><p>- Često mu napišem poruku. Ako mi se nešto ne sviđa, napišem mu to. Odgovori mi uvijek. I Jelenu sam upoznao, normalna je i komunikativna osoba. Imamo normalan i kulturan odnos. Bio sam im na vjenčanju.</p><p>Ne sviđa mu se način prehrane najboljeg na svijetu.</p><p>- Ma svaki čast mrkvi i cikli, a meni je on premršav. Kad god Dijana dođe s mojim praunucima onda mi donese neke njegove reklamne majice meni su premale. Pa ja imam 81 kg, a on možda 70-75. Ne sviđaju se meni te dijete i gotovo.</p><p>Djed Zdenko bio je na Adria Touru, lanac zaraze korona virusom koji je imao i njegov unuk pokrenuo je lavinu uvreda na Novakov račun.</p><p>- Turnir je bio na otvorenom. Pa nije Novak donio koronu u Beograd! Baš sam bijesan. Eto, on je bio zaražen, a ja koji sam isto bio tamo nisam dobio koronu. Uplašio sam se kad se i on zarazio, ali u startu sam vjerovao da je dovoljno fizički i psihički jak za sve podnijeti. Tako je to... Unuk dobio koronu, a djed nije - smije se Žagar pa onda brzo navlači oblake na misli:</p><p>- Ne znam zbog čega Novaka stalno osuđuju. Jako je puno prljavština. A jedini povod i razlog za to bacanje ljage je to što je on: Srbin! Da, da... Zato što je on Srbin iz tamo neke nedođije... Jer ti stranci koji ga pljuju ne znaju ni gdje je Srbija, ni gdje je Beograd. A bolji je i slavniji od svih njih koji ga vrijeđaju! Eto, sve sam vam objasnio u nekoliko riječi. On smeta <strong>Nadalu</strong>, <strong>Federeru</strong> i onoj dvadesetorici koji su ispod njega, a onima niže da ni ne govorim. Neću uopće komentirati takve bljuvotine. Treba ih ignorirati - rekao je djed Novaka Đokovića, Hrvat iz Vinkovaca Zdenko Žagar.</p>