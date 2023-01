Đokovićev otac u Australiji pozirao s navijačima koje su uhitili pa viknuo: Živjela Rusija

Prije godinu dana, dok je Novak Đoković bio u pritvoru za imigrante u Australiji, njegov otac je u Beogradu organizirao prosvjede. Novak je na kraju deportiran, ali ove godine mu je ukinuta zabrana pa se vratio. S njim je došao i Srđan Đoković.

Australske vlasti uhitile su četvoricu Novakovih navijača koji su na njegov meč protiv Andreja Rubljova došli s majicama na kojima je bilo slovo Z, simbol ruske agresije na Ukrajinu. Nosili su ruske zastave s Putinovim likom i uzvikivali 'Rusija-Srbija'. Ruska obilježja zabranjena su na Australian Openu, zaštitari su na to upozorili spomenute navijače, na što su oni uzvratili s uvredama. Na kraju ih je policija privela.

Pustili su ih poslije ispitivanja, a na ulicama ispred Rod Laver Arene, piše Fox Sport, susreli su Đokovićevog oca koji im je pružio podršku. Fotografirao se s jednim od navijača koji je imao majicu sa slovom Z pa viknuo u kamere: Živjela Rusija.

Inače, Srđan Đoković je najaktivniji u javnosti bio prije godinu dana kada Đokovića nisu pustili u Australiju jer nije imao potvrdu o cijepljenju. Tada je organizirao konferencije i prosvjede na kojima su se mogle čuti svakakve nebuloze. O cijelom svijetu koji se urotio protiv Srbije pa usporedbe Novaka s Isusom.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Ovo je najveći skandal u povijesti sporta nad najvećim sportašem svih vremena. Novak nije prekršio nijedno pravilo. Oni drže Novaka u zatočeništvu. Novak je Srbija, a oni gaze Novaka, a gaze i Srbiju. Taj čovjek, premijer Australije, Scott Morrison, čije ime sve govori, se usudio napadati Novaka i tjerati ga, a nije ni ušao u njihovu zemlju. Oni su htjeli poniziti njega i Srbiju. Mi smo Srbi, ponosni narod, nikada nikog nismo napadali, samo smo se branili. Nazivaju nas trećim svijetom, ne, mi smo slobodni svijet, većinski dio, nismo ni manje ni više vrijedni od njih. Novak pokazuje da je dio tog slobodnog svijeta. Isusa su razapeli na križ, i svašta mu radili, ali on je živ i među nama i sada. I Novaka sada razapinju, rade mu sve i svašta. Moja pokojna baba je govorila, sram ih bilo kada guzice nemate. Evo ja im to kažem, sram vas bilo kad guzice nemate, da to radite Novaku, najboljem sportašu i najboljem čovjeku na svetu - govorio je tada Srđan Đoković.

Najčitaniji članci