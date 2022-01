Srpski tenisač Novak Đoković (34) prije nekoliko je dana deportiran iz Australije zbog problema s vizom. Letom iz Dubaija vratio se u Beograd, na aerodromu vješto izbjegao znatiželjne poglede i predstavnike sedme sile te odbio komentirati situaciju s Australian Opena.

Nakon Beograda, krenuo je put Crne Gore. Otišao je u Tivat te posjetio manastir Ostrog. Potom je potegnuo do Žabljaka, gradića koji je gotovo na 1500 metara nadmorske visine i ima razvijen zimski turizam.

Pogađate, svojim dolaskom u Žabljak izazvao je euforiju. Svi su željeli fotografiju s najboljim tenisačem na svijetu, a priliku za prići Novaku iskoristio je i poznati crnogorski komičar Jovan Radulović. Na Instagramu ga prati više od 100.000 ljudi. Na društvenim mrežama ljudi ga znaju pod nadimkom Jodžir.

Radulović je Đokoviću odlučio ispričati vic. Vjerojatno profesionalna deformacija.

- Nole, slušaj ovo! Igraju Nadal i Federer, znaš, onaj mali iz Švicarske. Nadal se okreće i kaže Federeru: 'Znaš ti da sam ja Đoković za tebe' - ispalio je Radulević, a srpski tenisač grohotom se smijao.

Radulović je profesionalni trener. U djetinjstvu se bavio karateom i džudom. Obožava i pričati viceve.

- Uvijek sam bio takav da pokrećem nešto, neku šalu, jedan vic, drugi vic... Dosta viceva sam smišljam, nešto mi dođe u glavu i napravim vic. A dosta ljudi mi šalje viceve, pa ja to preradim i prepričam kako mislim da treba - ispričao je Radulović za Mondo.me.

Đoković, koliko vidimo, ne očajava previše zbog situacije u kojoj se našao. Namjerava tužiti Australiju. Tim srpskog tenisača smatra da je oštećen za oko 2.8 milijuna eura što je ujedno i nagrada za osvajanje Australian Opena, a u ostatak do 3.8 milijuna očito ide i spomenuti loš tretman koji je Đoković imao po dolasku u Down Under.