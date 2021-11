Dinamo je zabio za 1-1 protiv Lokomotive u 91. minuti preko Dina Perića, 'modri' su se ponadali da mogu do preokreta, no ubrzo je VAR poništio gol. Razlog? Marko Tolić bio je u zaleđu na početku same akcije. To nije skužio pomoćni sudac, ali zato je VAR

Lokomotiva je u 15. kolu HNL-a senzacionalno pobijedila Dinamo 1-0 i nanijela mu drugi poraz ove sezone. Također, 'lokosi' su tek četvrti put u povijesti pobijedili 'modre' i ozbiljno uzdrmali status Damira Krznara uoči reprezentativne stanke. Golman Lokomotive Krševan Santini bio je na vjetrometini u završnici susreta protiv Dinama. Igrači hrvatskog prvaka pucali su iz svih pozicija, napadačka artiljerija neprestano je sijevala prema golu Lokosa, a 'modri' su konačno zabili u 91. minuti preko Dina Perića i mislili su da imaju barem bod u rukama. Barem su oni tako mislili. Tek što su proslavili gol i ponadali se da mogu do preokreta, VAR ih je razočarao i poništio gol. Na prvu, sve je bilo čisto. Mislav Oršić ubacio je s lijeve strane na drugu stativu, a tamo je uklizao Dino Perić i pospremio loptu u mrežu. Igrači su došli na centar, a u tome trenutku u slušalicu suca Igora Pajača stigao je signal iz VAR sobe. Moguće zaleđe. Pajač nije niti išao gledati snimku već je sve sam provjerio VAR sudac Mario Zebec i ustanovio kako je Marko Tolić bio u zaleđu na začetku same akcije kada je primio loptu na desnoj strani. To nije skužio pomoćni sudac, ali zato je VAR. Video pogledajte OVDJE. Domaćini su u Kranjčevićevoj iskoristili jako loše izdanje Dinama u prvom poluvremenu i poveli golom Matea Marića u osmoj minuti. Prvak je bio neprepoznatljiv u prvom dijelu. Bez energije i agresivnosti, trom i spor, nije stvorio niti jednu šansu, no svejedno je mogao izjednačiti u 38. minuti. Ipak, Bruno Petković je promašio penal. U nastavku kao da je istrčala druga momčad Dinama. Prijetili su iz svih pozicija, ispucali čak 18 lopti prema golu Lokomotive. Nešto je Krševan Santini skinuo, nešto nije završilo u mreži zbog loše realizacije igrača Dinama, a kada su konačno zabili u 91. minuti, ispriječio se VAR i poništio gol. Dinamo do kraja susreta nije uspio ozbiljnije zaprijetiti pa je ostao i bez boda, a Lokomotiva je došla do velike pobjede koja će joj dati poticaj za nastavak sezone.