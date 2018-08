Doktor Ivo i Jana Fett prošli u 2. kolo, ostali ispali na startu...

Od šest predstavnika u kvalifikacijama US Opena, u drugoj rundi ostali smo na dvoje. U borbi za ulaz u glavni turnir ostali su naš 39-godišnjak, Ivo Karlović, te Jana Fett.

Doktor Ivo bez većih problema riješio je Ukrajinca Iliju Marčenka sa 6-3 i 7-6. U drugom kolu igrat će s domaćim igračem s pozivnicom, Collinom Altamiranom, gdje će također biti favorit.

