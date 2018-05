Doktora Ivu s Roland Garrosa izbacio 20 godina mlađi igrač...

Naš veteran Ivo Karlović nije se dugo zadržao u Parizu. U prvom kolu Roland Garrosa Karlović je ispao od 19-godišnjeg Francuza Corentina Mouteta sa 7-6, 2-6 i 7-6 za 2 sata i 11 minuta igre.

Ovo je četvrti uzastopni poraz našeg 39-godišnjaka. U prvom setu naš tenisač imao je dvije break lopte koje nije iskoristio, a potom je u tie-breaku vodio 5-1, da bi sve prokockao i izgubio s 9-7.

Druga dionica otišla je posve na stranu mladog Francuza, a u trećem setu opet se otišlo do trinaeste igre i opet je Moutet, 143. tenisač svijeta, bio s(p)retniji. Karloviću nije pomoglo niti 26 as servisa, uz devet dvostrukih pogrešaka.

U ponedjeljak na teren broj šest u Parizu izlazi Ana Konjuh, koja se nakon četiri mjeseca i treće operacije lakta vraća tenisu, protiv Španjolke Carle Suarez Navarro. Njihov meč je na rasporedu u 11 sati.

Na istom terenu treći meč igra i Borna Ćorić protiv Phillipa Kohlschreibera. Uoči turnira, Ana je trenirala sa Španjolkom Garbine Muguruzom, a Ćorić se na društvenim mrežama pohvalio izmjenjivanjem poena s Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem.

