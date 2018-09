Dolaskom Ronalda, Juventusu vrijednost porasla za 730 mil.€

U najspektakularnijem transferu ovoga ljeta, Cristiano Ronaldo je napustio redove Real Madrida i pridružio se talijanskom Juventusu.

Talijani su za 33-godišnjeg ponajboljeg igrača svijeta izdvojili 117 milijuna eura, a za njegovu plaću će kroz četiri godine, na koliko je potpisao ugovor, izdvojiti još 120 milijuna.

Iako se ovo čini kao povelika svota za jednog 'veterana', to je prava sitnica u usporedbi s onim koliko je Juventus zaradio njegovim dolaskom.

Dok se o samom transferu još nagađalo i dok su čelnici 'Stare dame' pregovarali s Portugalcem, vrijednost torinskog kluba na burzi porasla je za čak 26% u samo jednom danu. Nakon toga bila je kratko u blago silaznoj putanji, a onda kada je transfer službeno potvrđen, vrijednost Juventusa skočila je sa 620 na 825 milijuna eura, prenosi Calcio e Finanza, portal koji se bavi ekonomskim i financijskim aspektima nogometa.

3 months ago, Juventus were worth 620 million euros. According to Calcioe Finanza, they're now worth 1.4 billion euros.



I think we all know why... pic.twitter.com/ZgQ0yUQd2I