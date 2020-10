Domagoj Bradarić nije samo budućnost, on je i sadašnjost ove Dalićeve reprezentacije

Nevjerojatan je put koji je mladi Bradarić prošao u kratkom roku, od Hajdukovih pričuva do transfera u klub iz Lige prvaka i hrvatske reprezentacije u samo dvije godine

<p>Nakon dva bolna poraza protiv svjetskih i europskih prvaka Francuske i Portugala, izbornik Zlatko Dalić iskoristio je prijateljski ogled sa Švicarcima da provjeri one kandidate koji su manje igrali, ili uopće do sada nisu igrali, i tko će od njih biti upotrebljiv u budućnosti hrvatske nogometne reprezentacije.</p><p>Od starta su nove prilike dobili bekovi Uremović i Melnjak, Pašalić je zaigrao u puno prirodnijoj ulozi od one koju mu je Dalić povjerio protiv Portugala, Petković je dobio priliku da pokaže je li spremniji od onih 20% od zadnjega puta, debitirao je Domagoj Bradarić, u drugom dijelu i Ante Budimir...</p><p>I ako je suditi po večeras viđenom, i to ne samo zbog pobjede 2-1, svi su zaradili pozitivne ocjene za svoje nastupe. Posebne pohvale zaslužuje igrač utakmice, debitant Domagoj Bradarić, koji je potvrdio da je ne samo budućnost, nego i sadašnjost hrvatske nogometne reprezentacije. Odigrao je mladi Splićanin rutinirano kao da nije debitant, sjajno se snašao u nešto ofenzivnijoj ulozi od one koju igra u klubu. Uputio je par sjajnih centaršuteva, stizao pomoći Melnjaku s kojim se sjajno nadopunjavao, lijepo je kombinirao, zaprijetio i šutem izvana te najvažnije, asistirao za gol... Posebno je bila lijepa ta akcija nakon koje su Vatreni izjednačili. Petković je sjajno primio loptu i odigrao za Pašalića koji je gurnuo u for Bradarića, a ovaj je povratnom loptom pronašao Brekala koji je milimetarski precizno matirao Švicarce. Akcija iz nogometnih udžbenika...</p><p>Nevjerojatan je put koji je mladi Bradarić prošao u kratkom roku, od Hajdukovih pričuva do transfera u klub iz Lige prvaka i hrvatske reprezentacije u samo dvije godine. Zoran Vulić iščupao ga je iz Hajdukove druge momčadi i gurnuo u vatru, do zimske stanke već su Splićani za njega imali unosnu ponudu Lillea, no prihvatili su je tek šest mjeseci kasnije. Bradarić je ostavio Hajduku rekordnu zaradu od transfera i odmah je postao standardan u Lilleu, koji ga je već ove godine mogao prodati za ozbiljan novac. No odlučili su ga zadržati i čekati bolju priliku. Ako je suditi po brzini kojom Domagoj napreduje, neće morati još dugo čekati. Pogotovo ako postane standardan i kod Dalića. Šteta što ga izbornik nije isprobao i u zadnjoj liniji, na poziciji u kojoj igra u klubu.</p><p>Solidan nastup okrunio je svojim prvim golom u dresu reprezentacije i Mario Pašalić, koji je nakon sjajnog duplog pasa s još jednim debitantom Budimirom, zabio gol kakve i inače zabija u dresu Atalante, utrčavanjem iz drugoga plana, što je i njegovo najjače oružje. Pokazao je Pašalić da njegove sjajne predstave u klubu nisu slučajne i da se o ovoj, nešto ofenzivnijoj ulozi kakvu igra u klubu, puno bolje snalazi, i puno je opasniji.</p><p>Standardno je na golu bio dobar i Dominik Livaković, koji je rijetko viđenom obranom skinuo zicer suigraču Gavranoviću, Ćaleta – Car je potvrdio sjajnu formu iz kluba, uputio je nekoliko jako upotrebljivih dugih lopti, Melnjak je bio puno bolji nego u prethodnim susretima, sjajno je kombinirao s Bradarićem, Budimir je u drugom dijelu donio 'mandžukićevsku' energiju...</p><p>Nakon Švicaraca Dalićeve izabranike sada čeka nastavak natjecanja u Ligi nacija, najprije Šveđani, a onda u uzvratu za onaj bolan poraz iz srpnja svjetski prvaci Francuzi... Ako je nakon prva dva ogleda u Ligi nacija, u kojima je doživio debakl protiv Portugala i Francuza, Daliću bilo jasno da ne može bez Modrića i Brozovića, nakon ogleda sa Švicarcima u St. Gallenu može biti puno mirniji. Dobio je potvrdu da ima dosta kvalitetnih rješenja i sad mu samo treba vremena za slaganje i uigravanje momčadi....</p><p>Veseli nas sve ono što pokazuju mladići poput Brekala, Vlašića, Pašalića, Bradarića..., koji su uz tek nešto starije Ćaletu – Cara i Livakovića... budućnost hrvatske reprezentacije i potvrda da mogu popuniti mjesta upražnjena umirovljenjem Subašića, Mandžukića, Ćorluke, Rakitića...</p>