Domagoj Vida zakazao kod oba gola, Vlašić majstorski zabio, Kovačić odličan, Paša nije krilo

Luka Modrić i Josip Brekalo također su bili među našim najboljim igračima. Obrana je opet zakazala, iskusnom Vidi se baš ne bi smjele događati ovakve pogreške. Zbog toga smo izgubili 2-1

<p>Francuska je opet pobijedila Hrvatsku, šesti put u osam utakmica. Odigrali smo dobru utakmicu, ali pogreške u obrani su nas stajale novog poraza. Ovo je treći poraz Hrvatske od Francuske zaredom, a drugi u povijesti u Maksimiru. Morat ćemo pričekati Euro ili neko drugo natjecanje ili prijateljsku utakmicu za prvi skalp protiv "tricolora".</p><p><strong>Dominik Livaković - 6,5 </strong>- Zamalo su nam Francuzi zabili gol za 1-2 nakon kornera, koji nije postojao, ali tu je bio Dominik Livaković. Paul Pogba je imao zicer, ali mu je Dominik obranio nogom. Kod golova nije mogao ništa, Griezmann je zakucao loptu, a Mbappe nije mogao promašiti i drugi zicer na utakmici.</p><p><strong>Filip Uremović - 6</strong> U prvoj se utakmici protiv Francuza jako mučio, probili su ga puno puta, a sad je bio puno bolji. Ipak, preko njegove je strane je pao gol Francuske za 2-1. </p><p><strong>Dejan Lovren - 5,5 </strong>Imao je jedan težak kiks na početku utakmice, ali nasreću nismo primili gol. Nakon toga je bio dosta siguran, dobar u puno duela, ali Mbappe nam je u završnici utakmice bio sam na pet metara. Stoperi su tu zakazali. Zbog žutih kartona neće igrati protiv Švedske.</p><p><strong>Domagoj Vida - 5 </strong>Domagoj je bio najveći krivac za francuski gol. Praktički je namjestio loptu Griezmannu, koji ju je zakucao pod prečku. Servirao mu je gol. Pogriješio je, a onda nije izašao u blok. Tako iskusnom igraču se takva pogreška ne bi smjela dogoditi. Zakasnio je drugoga gola Francuske, baš loša večer za Vidu.</p><p><strong>Borna Barišić - 6 </strong>Dosta smo toga radili preko lijeve strane, pogotovo u prvome poluvremenu. Branič Glasgow Rangersa je ostavio dobar dojam.</p><p><strong>Milan Badelj - 5,5 </strong>Odradio je prvo poluvrijeme, ali nije se baš na pravi način mogao nositi s francuskim veznjacima. Ni Zlatko Dalić nije bio zadovoljan njegovim izdanjem, pa ga je izvadio u poluvremenu.</p><p><strong>Luka Modrić - 7 </strong> Opet je on bio jedan od ključnih aktera kod gola, odnio je loptu i dao je Brekalu. Nekoliko sjajnih proigravanja prije toga. Navikli smo na to od Luke. Ponovno je bio odličan.</p><p><strong>Mario Pašalić - 5,5 </strong>Igrao je na poziciji koja nije njegova. Pitanje je li ikad u karijeri igrao na desnom krilu. Jednostavno, tamo nije mogao pokazati ništa posebno. Ipak, našao se u velikoj prilici koju je morao zabiti. S dva-tri metra je imao zicer, ali mu je Lloris obranio. Šteta, Mario, trebao si to zabiti. Ipak, dosta se trudio.</p><p><strong>Nikola Vlašić - 7,5 </strong>Najbolji naš igrač. Još jedna njegova sjajna partija, zabio je Šveđanima za vodstvo i sad protiv Francuske za izjednačenje. Hugo Lloris je samo pogledom mogao ispratiti tu loptu. Briljantno je zabio desnom vanjskom nogom. Bravo, Nikola, sjajan, maestralan gol.</p><p><strong>Ivan Perišić - 6,5 </strong>Kod gola ga je Mendy probio, ali nakon toga je on većinom probijao njega. Namjestio je i veliku priliku Pašaliću, probao glavom kad je Kuipers zbog igranja rukom Francuza mogao dosuditi penal za nas.</p><p><strong>Bruno Petković - 6 </strong>Trudio se, nosio se dobro u puno situacija s francuskim stoperima. Jako je namučio Lengleta, solidno Brunino izdanje. </p><p><strong>Mateo Kovačić od 46. minute 7 </strong>Svojim je ulaskom u igru unio živost. Ušao je umjesto Milana Badelja i pokrenuo naš vezni red. Imao je nekoliko atraktivnih poteza. Opet je bio odličan protiv Francuske, baš kao i na Stade de Franceu prije mjesec dana.</p><p><strong>Josip Brekalo od 46. minute 7 </strong>Protiv Švedske je namjestio gol Nikoli Vlašiću, protiv Francuske je namjestio gol Nikoli Vlašiću. I u prvoj je utakmici protiv Francuza bio odličan. Tad je zabio, sad je asistirao. Brekalo je bio odličan na desnom krilu.</p><p><strong>Ante Budimir od 61. minute 6 </strong>Nakon njegovo ulaska u igru smo izjednačili. Dobio je priliku protiv Švicarske, asistirao je u debiju, a sad odigrao dobrih pola sata protiv svjetskog prvaka.</p><p><b>Domagoj Bradarić od 78. minute - igrao premalo za ocjenu</b></p><p><b>Andrej Kramarić od 80. minute 5,5 </b>- Nije to bila njegova večer. Imao je dobru priliku, ali nije zabio gol. Lloris mu je obranio, nije bio junak kao protiv Švedske.</p>