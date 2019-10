'Dominator Modrić! Desetka i vlada cijelim terenom i zabija'

'Drago mi je zbog njega. Bila je to golčina, on ima udarac. Prije tri ili četiri godine zabio je isti takav gol u Granadi. Ne usuđuje se uvijek pucati na gol, a s obzirom na to kakav udarac ima... Trebao bi', govorio je Realov trener Zinedine Zidane oduševljen golom koji je Luka Modrić zavukao Granadi u prošlom kolu Primere, u Realovoj 4-2 pobjedi nad Granadom u Madridu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Luka je za Real u 308 utakmica zabio 8, a u 124 nastupa za Hrvatsku dao je 5 golova. U četvrtak, na Poljudu: presing, oduzimanje lopte, sprint pa hladnokrvna realizacija 'jedan na jedan'...

Modrić je sam načeo Mađare u revanšu za poraz u Budimpešti pa onda vodio Vatrene do uvjerljivog trijumfa.

Teško je reći da nešto nedostaje igraču koji je osvojio Zlatnu loptu, ali... Ako treba češće u realizaciju, i trener i izbornik mogu biti zadovoljni. Velemajstora su krenuli i golovi!

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Madridska Marca oduševljena je 'one man-showom' koji je Modrić priredio u samom uvodu poljudskog trijumfa nad Mađarskom:

'Vratio se onaj Modrić koji dominira cijelim terenom, a sad i zabija! Realova 'desetka' sam je donijela vodstvo svojoj reprezentaciji protiv Mađara i to čim je utakmica počela', pišu Španjolci.

#LoMásVisto | Vuelve el 'todocampista' Modric: gol tras robo, conducción y sangre fría en el mano a mano https://t.co/ivU4EjPVhD — MARCA (@marca) October 11, 2019

Početkom sezone i Modrić, i Hrvatska i Real tražili su formu. Sad je sve onako kako je cijeli nogometni svijet navikao. Luka dominira cijelim terenom; znanjem, energijom i kreacijom. A sada i zabija!

POGLEDAJTE GALERIJU: