Dominika i Sveta Lucija do prvih olimpijskih odličja u povijesti!

Thea Lafond iz Dominike osvojila je zlatnu medalju u troskoku na Olimpijskim igrama i tako donijela svojoj zemlji prvu olimpijsku medalju u povijesti. Riječ je o državi od samo 72 tisuće stanovnika koja se nalazi na Karibima.

Lafond (30) je u drugoj seriji skočila 15.02 metara i to joj je donijelo zlato. Jamajčanka Shanieka Ricketts (32) doskočila do 14.87 metara, što joj je osiguralo srebro, a Amerikanka Jasmine Moore (23) do 14.67 metara za broncu. Kubanke Liadagmis Povea i Leyanis Perez Hernandez su ostale blizu odličja, na četvrtom i petom mjestu.

Athletics - Women's Triple Jump Final | Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Osim Dominike, prvo olimpijsko odličje slavi i Sveta Lucija. Sprinterica Julien Alfred osvojila je zlato na 100 metara s vremenom 10.72 sekunde, što je novi nacionalni rekord države od 180 tisuća stanovnika. Amerikanka Sha'carri Richardson glasila je za najvećeg favorita u ovoj disciplini uoči Igara, a na kraju je osvojila srebro s vremenom 10.87, dok je brončana bila Melissa Jefferson (SAD) s vremenom 10.92.

Athletics - Women's 100m Final | Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS