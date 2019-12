Don Carletto stigao u Everton! Kakva su imena u Premier ligi

Carlo Ancelotti potpisao je ugovor s Evertonom koji ga za klub iz Liverpoola veže do 2024. godine. Drugim riječima, Don Carletto iduće četiri i pol godine bit će vjeran 'karamelama' ukoliko ne dođe do ranijeg rastanka.

Trostruki osvajač Lige prvaka na klupi Evertona naslijedio je Marca Silvu nakon što je i sam dobio otkaz u Napoliju.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R