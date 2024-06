'Dončić će igrati protiv nas, imam potvrdu. A jedva čekam vidjeti kako plešu Haku...'

Jedan je od rijetkih iz aktualnog sastava koji je osjetio draž Olimpijskih igara. Turnir u Rio de Janeiru najljepši mu je trenutak u karijeri, ali ispadanje od Srbije u četvrtfinalu vjerojatno i najbolniji. Bio umoran ili izrauban ozljedama, za razliku od nekih, on je svih ovih godina bio na raspolaganju hrvatskim izbornicima. I ovaj put će, u boju za Pariz, kao naš najiskusniji igrač.

- Uvijek mi je drago doći, nije bilo nikakvih prepreka. Fizički sam jako dobro. Kvalifikacije za Olimpijske igre je lijepa prilika plasirati se još jednom. Taj kvalifikacijski turnir i Rio de Janeiro je najljepši dio moje košarkaške karijere. Volio bih da se to ponovi, zbog mene i drugih dečkiju koji to nisu doživjeli - kaže nam Filip Krušlin (35), iskusni hrvatski košarkaš i nekadašnji kapetan koji se nakon duljeg vremena pridružio reprezentaciji na poziv izbornika Josipa Sesara.

Hrvatska će u kvalifikacijama za OI u Pireju igrati u skupini sa Slovenijom i Novim Zelandom, dok su u drugoj grupi Grčka, Egipat i Dominikanska Republika. Baš kao i prije osam godina na kvalifikacijama u Torinu kad smo ishodili vizu za Rio, naši košarkaši će u Pireju biti veliku autsajderi, a ni očekivanja javnosti baš nisu prevelika.

- Slična je situacija, tada je ekipa bila iskusnija nego sada. Što se tiče šansi koje smo imali tada i danas, to je tu negdje. Bilo bi lijepo kada bi se moglo ponoviti, bit će teško, ali gledat ćemo utakmicu po utakmicu i dati sve od sebe.

Kako vidiš svoju ulogu u reprezentaciji, najstariji si?

- Smith mi je najbliže s 31 godinom, hajde bar je još jedan preko 30 godina. Volio bih pomoći koliko mogu, svatko od nas ima određeni zadatak da bi se rezultat ostvario. Moja uloga je iskustvom pridonijeti toj cijeloj priči. Drugačija je nego prijašnjih godina, ali najbitnije je da kao ekipa napravimo uspjeh.

Kvalifikacije otvaramo protiv Slovenije 2. srpnja, ali jasno je kako će nam ključna utakmica za prolazak dalje biti ona protiv Novog Zelanda.

- Rekao bih da je Novi Zeland najbitniji u skupini, to je ključna utakmica koja nas vodi dalje. Slovenija je najkvalitetnija u grupi, ali najveći favorit na turniru je Grčka.

Luka Dončić s Dallasom igra finale NBA lige, ali zabrinjavajuće vijesti stigle su za Slovence. Jedan od najboljih košarkaša na svijetu ima velikih problema s ozljedama i upitan je za kvalifikacije, ali Krušlin smatra da će on gotovo sigurno doći u Grčku.

- Moje su informacije da će doći, insajderske iz njihovog tabora. Preveliki je on natjecatelj da ne bi došao, suludo je očekivati. Ako, naravno, fizičko stanje mu ne dopusti, nije na sto posto, ako bude gore, možda neće moći, ali vjerujem da će napraviti sve da tamo bude. Nemam sumnje da neće biti. Kako ga braniti? Kako, čovjek zabija 40 koševa po utakmici u najboljoj ligi na svijetu. Nitko ga ne može braniti jedan na jedan, ali uz timsku obranu moramo tražiti svoje šanse. Mislim da je to stvar kolektiva, individualno je teško zaustaviti bilo kojeg košarkaša kvalitetnijeg - kaže Krušlin.

Veliki je obožavatelj ragbija pa se raduje nastupu protiv Novog Zelanda, ponajviše zbog njihovog tradicionalnog plesa Hake koju izvode uoči svake utakmice.

- Ne znam puno o njima, znam nekoliko igrača. Ja vjerujem da su tvrd orah, oni i Australija imaju svoj način igre. Veseli me Haka jer sam veliki fan ragbija i All Blacksa, to će biti interesantno pogledati, vidjeti rade li to u stilu ragbijaša ili su lošiji.

Za razliku od Slovenaca koji strepe za Dončića, Giannis Antetokounmpo će gotovo sigurno predvoditi Grčku. Posljednjih godina kao da je bio teret reprezentaciji zbog svojeg načina igre, ali se i on promijenio.

- Pričamo o jednom od najboljih na svijetu, naravno da su bolji s njim. On puno radi na sebi i kroz godine igranja puno više pažnje pridaje prilagodbi reprezentativnoj igri. Oni će sa Spanoulisom sigurno napraviti sve da poslože ekipu u pravom smjeru, da bi on najviše profitirao pa s njim i cijela ekipa - kaže nam Krušlin.

Posljednje četiri godine proveo je u Dinamo Sassariju, ali prije nekoliko dana odlučio je kako je došao korak za novu stranicu u karijeru. Potpisao je ugovor za Strasbourg.

- Drago mi je što sam potpisao za njih, to će biti novo iskustvo za mene i obitelj, čuo sam najbolje stvari o klubu i gradu. Veselim se novoj avanturi. Četiri godine sam proveo na Sardiniji, bilo je lijepo meni i obitelji, vežu nas lijepe uspomene, ovo je nova prilika i energija koju ću dobiti kao igrač, vrijeme je da malo promijenim sredinu.