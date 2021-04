Kawhi Leonard i Paul George nisu se skidali, s njima ni Marcus Morris. Realno, teško bi se tko kladio na takve Clipperse, ali baš su takvi Clippersi u Detroitu potpisali sedmu pobjedu zaredom. Točnije, prije svih to je učinio Reggie Jackson, bivši igrač Pistonsa koji je dvije sekunde prije kraja zabio pobjednički koš za 100-98, ukupno 29.

POGLEDAJTE VIDEO:

Detroit je imao +11 u zadnjoj četvrtini, imao je i 98-93 malo više od minute do kraja, no nije znao dovršiti posao. Jest, pak, Jackson, s njim i Kennard (17), koji je također do prošle sezone bio član Pistonsa. Ali, sve bi to vjerojatno bilo nedovoljno da taj dvojac nije dobio pomoć Ivice Zupca koji se opet ukazao u pravom izdanju. Za 31 minutu hrvatski centar otišao je na 18 koševa i 13 skokova. Više je ove sezone zabio samo Miamiju, 22.

- Imamo široku momčad i momke koji znaju igrati - rekao je Kennard.

Trenutak magije opet je po parketu prosuo Luka Dončić. Memphis je vodio 113-111 1,8 do kraja, Dallas, pak, imao loptu sa strane. Nisu su to Mavsi dobro izveli, ali kad je lopta u Dončićevim rukama, sve postane dobro. Slovenac se oslobodio i s jednom rukom bacio floater izvan kontrole preduhitrivši sirenu. Njegova momčad kao da je takvo što i očekivala... Dončić je stao na 29 koševa. A nakolnio mu se i LeBron James...

Video možete pogledati OVDJE.

Što sve može, kao da cijeloj ligi opet pokazuje Stephen Curry. Bivši MVP nakon 53 koša Denveru 42 zabio je Oklahomi. Osmi put zaredom otišao je preko 30, a u travnju je na prosjeku od 39,5 koševa. Čudo. Warriorsi su zatrpali Thunder sa 147-109 uz 50 (!) koševa u trećoj četvrtini. Pola ih je zabio Curry. Tko zna gdje bi otišao da ga Kerr nije odmarao cijelu četvrtu četvrtinu.

- U šali sam mu rekao da se vraća u igru i nije shvatio šalu. Samo se htio vratiti. To pokazuje kakav je igrač - rekao je trener Warriorsa.

U derbiju za vrh Istoka Philadelphia je obranila domaći teren protiv Brooklyna 123-117. Bez Duranta, Hardena i Griffina, Irving je držao sve u svojim rukama, 37 nije bilo dosta. 76ersima jest 39 Embiidovih.