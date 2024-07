Dončić je sramotno namještao, a slovenski mediji optužuju: 'Hrvati su se pos*ali po njemu'

Hrvatska košarkaška reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre koji se igra u Pireju nakon bizarne završnice utakmice između Slovenije i Novog Zelanda u četvrtak.

Pokretanje videa... 01:29 Trening košarkaške reprezentacije | Video: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Dvije i pol minute prije kraja bilo je 17 razlike za Sloveniju, kojoj je trebalo 10 razlike da se plasira u polufinale, a 29 da prestigne Hrvatsku u krugu i završi prva. Serijom 10-0 odveli su to na 27, i tu kreće cirkus. Novozelanđanin Shea Ili nakon dobacivanja i smijanja Luke Dončića namjerno je promašio drugo slobodno bacanje na 26 razlike kako bi Slovencima ostalo 17 sekundi za tricu kojom bi otišli na 29. Novozelanđani su igrali mekanu obranu, ostavili samog na trici Gregora Hrovata koji je promašio, a potom i Luka Dončić. Slovenski plan nije uspio.

Slovenskim medijima prljavi potez Dončića nije nimalo sporan. Tek je Ekipa24 izdvojila tu situaciju i navela kako je "interakcija Dončića i Ilija podigla veliku prašinu u Hrvatskoj, gdje su sigurni da je to bilo jako nesportski, a hrvatski navijači pos*ali su se po njemu".

Završnicu utakmice Slovenije i Novog Zelanda pogledajte OVDJE.

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Novi Zeland | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

Dončić je ostvario novi triple double s 36 koševa, 11 skokova i 10 asistencija uz užasan postotak šuta (38 posto).

- Za*ebao sam. Sorry, umoran sam i ljut jer nisam zabio tricu. Najprije sam razmišljao o najmanje 10 koševa razlike, da ne radimo greške. Ljut sam jer nije ušla ta trica. Bio sam malo umoran u zadnjoj četvrtini, ne previše, haha. Znali smo da smo igrali jako loše u prvoj utakmici, znali smo što trebamo napraviti. Razgovarali smo i to je bila potpuno drugačija utakmica. Bili smo energičniji, ja sam kao kapetan vukao, borili su se i mladi momci - rekao je Dončić, koji o idućem protivniku kaže:

- Bilo to u polufinalu ili finalu, kako god, moramo pobijediti Grčku. Bit će jako teško, znamo tko je Giannis, ali ne igra samo on. Imaju druge koji ga jako dobro pronalaze, ali i druge dobre šutere.

Slovenski izbornik Aleksander Sekulić također nije vidio ništa sporno u zadnjoj minuti.

- Utakmica je bila biti ili ne biti. Impresioniran sam izvedbom igrača nakon anemične izvedbe protiv Hrvatske. Ponosan sam na njih i moram priznati da sam uživao kako su igrali i borili se, i na klupi. Svaki je dao maksimum i pokazali smo da smo najjači kad je najpotrebnije. Nismo uspjeli potpuno izbrisati poraz protiv Hrvatske, imali smo šansu, ali kapa dolje dečkima. Sad nije vrijeme za slavlje, izvukli smo se iz nemoguće situacije i okrećemo se idućoj utakmici.

Klemen Prepelič je dodao:

- Nije nam bila dovoljna samo pobjeda, nego smo morali popraviti dojam iz prve utakmice. Najviše nas boli dojam koji smo ostavili na terenu u utorak. Htjeli smo popraviti to, ali i proći u polufinale. Uspjeli smo u tome i pokazali da smo i dalje prava momčad.

Hrvatska će kao prvoplasirana u polufinalu u subotu od 20 sati igrati protiv Dominikanske Republike, a Slovenci i Grci obračunat će se u ranijem terminu od 16.30. Pobjednici će u nedjelju u 20 sati u Dvorani mira i prijateljstva igrati za mjesto na olimpijskom turniru u skupini s Australijom i Kanadom, a vjerojatno i Španjolskom koja treba osvojiti svoj kvalifikacijski turnir u Valenciji.

'Gruzijac je najveća sramota moderne košarke'

Za razliku od igrica Dončića i Ilija, puno više kontroverzi u svjetskim medijima izazvao je potez Gruzijca Goge Bitadzea koji je na turniru u Rigi u završnici utakmice s Filipinima u dva navrata pokušao zabiti autokoš kako bi izborio produžetke i u dodatnih pet minuta pokušao doći do potrebne pobjede od 19 razlike koja bi Gruziju odvela u polufinale. Nije uspio zabiti, a i da jest ne bi vrijedilo jer Fiba ne priznaje namjerne autokoševe, samo one do kojih je došlo slučajno.

Foto: SportKlub/screenshot

"Ovo je najveća sramota u povijesti moderne košarke. A još se događa na predolimpijskom turniru", napisao je Diario As.

Video pogledajte OVDJE.

Ako je tako, dobro je da Gruzijcima nije uspjelo u prljavoj namjeri. Kao ni Slovencima s kojima bi se Hrvatska mogla sresti u finalu.