Dončić: Koga bih volio vidjeti da nastupa u poluvremenu? Cecu!

Zabavni program u poluvremenu Superbowla je ipak razina više, ali i NBA se na All Star vikendu trudi zabaviti publiku u poluvremenu utakmice. Doduše, ne rade to s tako jakim imenima kao što to rade kolege iz NFL-a, ali - pokušavaju.

Prije same utakmice su američki kolege pitali slovenskog košarkaša Luka Dončića o tome koga bi volio čuti na poluvremenu.

- Od Amerikanaca ili? Aha, svih. Vjerojatno ne znate, ali reći ću Ceca - rekao je igrač Dallas Mavericksa.

Riječ je o Svetlani Ceci Ražnatović, udovici ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Košarkaši iz zemalja bivše Jugoslavije vole za vrijeme zagrijavanja na zvučnicima slušati taktove izvođača iz regije, a Dončić je poznat kao zabavljač i ljubitelj takvog žanra glazbe.

