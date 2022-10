Svađa zbog novca: Dončić ne odustaje od tužbe protiv majke, moglo bi trajati godinama...

Počela je nova sezona NBA lige, slovenski košarkaš Luka Dončić borit će se za MVP nagradu, ali i da što dalje odvede svoj Dallas. Oa možda i ponovi Nowitzkog i 2011. godinu. No, istovremeno će se baviti i obiteljsko-pravnim problemima.

Još u rujnu, tijekom EuroBasketa, Dončić je podnio zahtjev uredu za patente SAD-a (USPTO) u kojem traži poništenje registracije zaštitnog znaka "LUKA DONČIĆ 7", koji je u vlasništvu njegove majke Mirjam Poterbin, potvrdili su to iz odvjetničke kuće Brown Rudnick koja zastupa košarkaša.

- Nastavljam rasti kao igrač, ali i kao osoba, tako da mi je jako važno da kontroliram svoj brend - kazao je Dončić

Njegova majka je taj brend pokrenula prije četiri godine, kada je došao u NBA ligu i on joj je dao suglasnost da ga ona predstavlja. No, nešto se u međuvremenu promijenilo. U novom zahtjevu stoji da Dončić nije povezan s tim brendom te da on ne odobrava predstavljanje proizvoda i usluga pod tim imenom, već želi osnovati vlastiti brend kojim će upravljati samo on i njegov tim.

Njegova majka tada se oglasila te objavila kako njezin sin nema veze s tužbom, već ljudi koji ga žele iskoristiti. Tvrdi da dobiva prijetnje od ljudi koji surađuju s njezinim sinom, ali da nikada neće odustati od zaštite svog Luke.

Prošlo je više od mjesec dana otkako je ta vijest izašla u javnost, a Dončić ne odustaje. Odvjetnik Josh Gerben otkrio je kako Lukina majka traži da se odbaci cijeli postupak, no Dončić to odbija pa će se njih dvoje boriti na sudu.

Ovaj slučaj mogao bi se potezati po sudovima godinama jer niti je Mirjam Poterbin voljna odreći se vlasništva nad brendom koji će u sljedećim godinama biti još vrijedniji, a niti Luka ne želi odustati od svog nauma.

U tužbi je naveo da je bio premlad kada je registrirao brend, nije znao što treba raditi pa je sve prepustio svojoj majci potpisavši potrebne dokumente da ga ona predstavlja. Upravo zbog tog potpisa slovenskog košarkaša čeka velika borba.

Dončić je prije godinu dana potpisao petogodišnji ugovor tijekom kojeg će zaraditi nevjerojatnih 207 milijuna eura. Računi su puni, no on želi imati kontrolu nad svime.

