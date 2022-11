Dončić tek šesti u povijesti koji je ovo napravio, Zubac sjajan

Prije dva dana napravio je ono što je samo legendama poput Wilta Chamberlaina polazilo za rukom. Utrpao je 31 koš i uhvatio 29 koševa, falio mu je samo jedan koš da ispiše povijest te postane jedini uz Dwighta Howarda koji je imao 30 koševa i skokova. Nažalost, nije uspio, no Ivica Zubac postao je glavna priča američke javnosti.

Sa sjajnim partijama nastavio je u još jednoj pobjedi Los Angeles Clippersa koji redaju trijumfe i bez udarnog dvojca Paula Georgea i Kawhija Leonarda. Ovaj put su slavili protiv Portlanda 118-112. Najbolji strijelac bio je sjajni Powell s 32 koša, a Ivica je u pobjedu ugradio 12 koševa uz 13 skokova. Novi double-double, već standard za njega.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

S 11.7 skokova po utakmici četvrti je najbolji skakač lige. Ispred njega su Capela, Gobert i Anthony Davis koji je na 12.8 skokova po utakmici, no u kakvoj je formi hrvatski košarkaš, lako bi mogao završiti i na čelu ove kolone do kraja sezone.

Najbolji učinak kod Portlanda imali su Simons i Grant s 37 i 32 koša, a najboljeg igrača Damiana Lillarda nije bilo zbog ozljede. I bez njega se dobro drže, na omjeru su 11-10, dok Clippersi imaju 13-9.

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Još jednu čudesnu utakmicu, a to više nije ni novost, odigrao je Luka Dončić. U pobjedi Dallasa nad prvakom Golden Stateom (116-113), čarobni Slovenac zabio je 41 koš uz 12 skokova i 12 asistencija. Zasjenio je i Stepha Curryja koji je zastao na 32 poena.

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Imao je šut 14 od 27, promašio je čak šest slobodnih bacanja (9/15), ali i izgubio pet lopti. No, nitko mu neće zamjeriti. Dallas je slavio, a on je 20. put u NBA ligi zabio 40 ili više koševa. Uz to je došao i do 40. triple-doublea. Šesti je igrač u povijesti s pet triple-doubleova uz barem 40 koševa. Čovjek svaku noć novu povijest piše.

