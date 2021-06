Hrvatska je i drugi put u tri dana izgubila od Slovenije ( 97-88) u prijateljskoj utakmici, ali izbornik Veljko Mršić je dobio nešto puno bitnije. Dobio je fantastičnog Marija Hezonju.

Nije ga bilo pet godina, a samo jedna utakmica bila je dovoljna da pokaže kakav je majstor i da takvog igrača nemamo. I on je naše najveće pojačanje uoči kvalifikacija za OI u Splitu. Vjerojatno i ključni igrač ukoliko tamo ne bude bilo Bojana Bogdanovića.

Za razliku od prve utakmice u Rijeci, Slovenija je bila ta koja je silovito ušla u utakmicu. Imala je 26-10 u prvoj četvrtini, ali ta se prednost rastopila u nastavku. Ponajviše, zahvaljujući fantastičnom Hezonji koji je vukao našu momčad.

S prednošću od 52-50 otišli smo na predah i Veljko Mršić je mogao biti zadovoljan. Nikako zbog jako lošeg otvaranja utakmica, već zbog karaktera kojeg su pokazali naši igrači. Na krilima tog preokreta smo u trećoj četvrtini došli do plus osam. I izgledalo je kao da imamo utakmicu pod kontrolom, no u tim trenucima smo se ugasili. Mario Hezonja i Roko Ukić više nisu mogli sami vući, a Slovenci su u posljednjoj četvrtini pobjegli na plus 12 i priči je tu bio kraj.

Fantastičan je bio Mario Hezonja koji je zabio 37 koševa uz deset skokova. Nije ga bilo pet godina zbog raznoraznih razloga i peripetija, no nedavno je sve riješio sa Savezom i vratio se u reprezentaciju. Nemamo široku lepezu ovakvih igrača i upravo je njegov povratak najveće pojačanje uoči kvalifikacija za OI.

Osim njega, sjajan je bio i veteran Roko Ukić koji je zabio 23 koša uz pet asistencija. Na parketu je proveo 29 minuta, tri minute manje od Hezonje. Jedini na nivou je još bio Miro Bilan koji je zabio deset koševa uz četiri skoka. I to je to od naših dvoznamenkastih igrača. Luka Šamanić, naš jedini NBA igrač na raspolaganju, je na parketu bio svega deset minuta uhvativši dva skoka. Morat će to puno bolje ako želimo do Tokija.

Slovence je predvodio Prepelič koji je zabio 31 koš za samo 21 minutu igre, dok je Tobey utrpao 26 uz 11 skokova. U odnosu na prvu utakmicu u Rijeci, na parketu u Ljubljani se pojavio i Luka Dončić koji je igrao 28 minuta i za to vrijeme zabio deset koševa uz čak 17 asistencija. Bio je nezaustavljiv.

Da, Hrvatska je opet izgubila, ali rezultat je u ovakvim utakmicama najmanje bitan. Htio je izbornik Veljko Mršić isprobati sve što ima na raspolaganju i testirati neke opcije. Jesu li test bio uspješan, to će on sam procijeniti.

Hrvatskim košarkašima sada slijedi povratak u Split pa dvije prijateljske utakmice s Portorikom 23. i 24. lipnja. A onda 30. lipnja počinje ono za što naši košarkaši žive i rade ovih dana. Utakmica s Brazilom i prvo kolo kvalifikacija za OI.