Donna domaćin jedinstvenoga turnira: Naši najbolji u Osijeku

Od 4. do 7. lipnja u Osijeku će se održati "Hrvatski Premier Tenis" turnir na kojem će nastupiti 20 hrvatskih tenisača i tenisačica. Nažalost, zbog pandemije korona virusa igrat će se pred praznim tribinama, ali uz prijenos na HRT-u i drugim platformama.

Na turniru će sudjelovati praktički svi najbolji hrvatski tenisači i tenisačice - Marin Čilić, Borna Ćorić, Nikola Mektić, Ivan Dodig, Borna Gojo, Franko Škugor, Nino Serdarušić, Duje Ajduković, Donna Vekić, Ana Konjuh, Jana Fett, Lea Bošković, Tena Lukas, Tereza Mrdeža, Antonia Ružić i Iva Primorac.

Također, ovom događaju će prisustvovati i legende hrvatskog tenisa poput Ive Majoli, Gorana Ivaniševića, Jelene Kostanić Tošić i Gorana Prpića.

- Vrlo sam uzbuđena što ćemo svi zajedno ponovno odigrati i natjecateljski tenis, ali i početi podizati formu za nadam se, skori početak WTA i ATP Tour-a. Vjerujem kako će i gledanost ovog posebnog događaja biti velika, a najviše sam ponosna što ću kao ambasadorica kontinentalnog turizma Osječko-baranjske županije na neki način, biti i domaćin ovog jedinstvenog turnira - kazala je Donna Vekić.

Osim promicanja hrvatskog tenisa i igrača, ovaj događaj ima humanitarni karakter, točnije, sastavni dio projekta je velika humanitarna akcija pod nazivom "Hrvatska i tenis protiv COVID-19”. Gledatelji će za vrijeme mečeva svojim pozivima moći donirati novac projektu hrvatskih znanstvenika na istraživanju virusa, te pronalaženju cjepiva i lijeka protiv COVID-19.

- Svi smo željni tenisa nakon duge stanke, a ovo je događaj koji će nam to omogućiti, i to na visokoj razini, uz hvalevrijednu humanitarnu notu. Mislim da ne možemo poželjeti više i bolje od toga. Zahvaljujem Donni, njezinoj obitelji i timu oko nje što se trude oko ovako lijepe akcije, a mi ćemo kao Hrvatski teniski savez nastojati čim više pomoći u organizaciji i kao pokrovitelj, jer ovo je još jedno predstavljanje tenisa u najboljem svjetlu. Posebna zahvalnost ide i našim tenisačima i tenisačicama koji su se odazvali, od aktualnih članova Davis Cup i Fed Cup reprezentacija, preko naših najboljih juniora, do legendi - rekla je predsjednica HTS-a Nikolina Babić.

Bez obzira na to što će tribine biti prazne, važno je naglasiti da će se poštivati propisane epidemiološke mjere.

- Nakon Donnine inicijative, a s obzirom na dobro poznavanje raspoloženja većine tenisača u ovim zahtjevnim vremenima epidemije, odlučili smo organizirati jedinstveni teniski spektakl u Osijeku pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Hrvatskog teniskog saveza. Hvala svima koji su podržali zahtjevnu organizaciju u ova vremena. Svim sudionicima obećavamo veliko gostoprimstvo, a gledateljima putem HRT-a, vrhunski tenis - dodao je Igor Vekić, ECM Global d.o.o.

(jt)