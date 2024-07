Krenule su joj suze nakon što je spomenula svoj tim. Evo tko stoji iza uspjeha Donne Vekić

Imam na tribinama punu ložu ljudi bez kojih danas jednostavno ne bih bila ovdje, rekla je Donna Vekić, pogledala u svoje najbliže suradnike i zaplakala.

Samo oni znaju kroz što je sve prošla do polufinala Wimbledona. Borila se s ozljedama, lošom formom, ispadanjima iz ranih faza turnira. Kada se činilo da nikada neće ispuniti svoj puni potencijal i ostvariti veliki rezultat na najvećim turnirima, a već na početku karijere se vidjelo da ima to u sebi, Donna je to napravila. Priuštivši nam magiju na dan kada je Goran Ivanišević prije 23 godine osvojio Wimbledon.

Wimbledon | Foto: Isabel Infantes

Suze su joj klizile niz obraze nakon što je pobijedila Lulu Sun (5-7, 6-4, 6-1) za najveći rezultat svoje karijere. A dio zasluge ide i njezinom timu koji je uz nju bio i u najtežim trenucima. Jedan od njih je Nikola Horvat, trener iz Čakovca koji ju je vodio na počecima karijere. Bio je i u stožerima Borne Čorića i Marija Ančića, pišu Sportske Novosti. Pod njim je osvojila turnir u Nottinghamu 2017. godine, a opet surađuju od 2020. godine nakon što je prekinula suradnju s njemačkim trenerom Torbenom Beltzom. I to na Twitteru. Pod njegovom palicom bila je 19. na svijetu, što joj je najbolji ranking na WTA ljestvici.

Foto: Sportklub

- Hej, nažalost Donna i ja imali smo drugačiju viziju oko rasporeda treninga i turnira na povratku toura, zbog čega idemo svatko svojim putem! Hvala Donni na zadnje dvije i pol godine, bila je sjajna vožnja i uživao sam u zajedničkom vremenu. Sretno ti u budućnosti. Spreman sam za novu pustolovinu - napisao je Beltz na što mu je Donna odgovorila:

- Pa ovo je prvi put da čujem o različitim pogledima na raspored treninga i turnira...?

Na svakom meču u njezinoj loži je jedna od najvećih tenisačica u parovima u povijesti, legendarna Pam Shriver (62). Članica Teniske kuće slavnih i osvajačica 21 Grand Slama u parovima, surađuje s Vekić od 2022. godine. U pojedinačnoj konkurenciji nije bila toliko uspješna na najvećim turnirima, ali je osvojila čak 21 titulu i dogurala do trećeg mjesta na ljestvici.

- Trenerica mi je, konzultantica i mentorica, kako god to želite nazvati. Sretna sam što se Nick i ona slažu jako dobro. Ključ je u komunikaciji i u tome što su sinkronizirani. Najvažnije je da imamo ugodnu atmosferu u ekipi, jer smo prije svega dobri prijatelji - rekla je hrvatska tenisačica jednom prilikom.

Nikola i Pam i u četvrtak će ju bodriti i savjetovati je, zajedno s majkom Brankicom, ocem Igorom i legendarnom hrvatskom tenisačicom Ivom Majoli koja je jedina Hrvatica koja je osvojila Grand Slam (Roland Garros, 1997. godine). Svi su burno i emotivno proslavili Donnin uspjeh karijere, ali vjerujemo da ovo nije kraj njezin bajci. U četvrtak će u polufinalu igrati protiv pobjednice meča između Paolini i Amerikanke Navarro.