Donna se uzdigla: Dva sam puta rekla da ću se umiroviti, nisam vjerovala svojim sposobnostima

Sjećam se da sam na US Openu prošle godine izgubila od Kudermetove, ali sam igrala dobro. Nakon poraza sam si rekla da imam vremena do Wimbledona sljedeće sezone da vidim mogu li doći do svoje najbolje razine. Ako ne mogu, onda će to za mene biti mentalno preteško igrati na prosječnoj razini jer znam što sam nekad mogla, rekla je Donna Vekić (26, WTA 64.) nakon ulaska u četvrtfinale Australian Opena i pobjede (6-2, 1-6, 6-3) protiv Čehinje Linde Fruhvirtove (17, WTA 82.).

Imala je Donna dosta uspona i padova zadnjih godina, a nakon dva sata i sedam minuta igre je novinarima u Australiji 'otvorila dušu' o nekim stvarima koje su joj bile u glavi.

- Već sam dva puta rekla da ću se umiroviti. Naravno da sam imala sumnje jer nisam bila u dobroj formi, bila sam daleko od razine na kojoj sam ranije znala igrati. Nisam vjerovala mom koljenu ni svojim sposobnostima. Onda mi se forma počela popravljati, ali na terenu je to i dalje bilo loše. Stavljala sam na sebe preveliki pritisak.

Za Vekić je ovo drugi ulazak u četvrtfinale nekog grand slam turnira u karijeri, nakon US Opena 2019. godine, a suparnica će joj biti peta nositeljica Arina Sabalenka (24, WTA 5.) koja je u 4. kolu izbacila olimpijsku pobjednicu i Donninu dobru prijateljicu Belindu Benčić (25, WTA 10.) sa 7-5, 6-2. U šest mečeva protiv Bjeloruskinje Donna ima čak pet pobjeda i tek jedan poraz pa to ulijeva nadu za prvo polufinale bez obzira na odličnu igru Sabalenke.

- Vidjela sam na Twitteru da ljudi pišu da ona igra možda i najbolji tenis na Australian Openu. Imam protiv nje sjajan omjer, ali idem meč po meč, moram se fokusirati na onaj koji me tek čeka. Pokušat ću osvetiti Belindu - zaključila je Donna.

