Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 33.) prvi je put u karijeri ušla među 16 najboljih na Australian Openu u Melbourneu, gdje je u subotnjem dvoboju trećeg kola spasila meč-loptu u drugom setu te na kraju svladala 35-godišnju Estonku Kaiju Kanepi (WTA - 65.) s 5-7, 7-6 (2), 6-4 nakon dva sata i 36 minuta borbe.

Bio je to njihov drugi dvoboj, a u oba je slavila 24-godišnja Osječanka koja je bolja od Kanepi bila i 2019. u drugom kolu US Opena, nakon čega je stigla i do četvrtfinala što joj je najbolje ostvarenje u karijeri na Grand Slam turnirima.

Taj će rezultat moći ponoviti i na ovogodišnjem Australian Openu, uspije li u ponedjeljak pobijediti svoju sljedeću suparnicu, 25-godišnju Amerikanku Jennifer Brady (WTA - 24.) koja je do osmine finala stigla pobjedom 6-1, 6-3 nad Slovenkom Kajom Juvan.

Dvoboj Vekić - Kanepi, kao i svi ostali koji su bili na rasporedu u Melbourne Parku, odigran je pred praznim tribinama, zbog petodnevnog zatvaranja države Victorije u potpunu izolaciju, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa detektiranog kod 13 osoba na području Melbournea.

U komornoj atmosferi, nalik na trening meč, Osječanka je prva došla u priliku za 'break' u sedmom gemu, ali se Kanepi izvukla kombinacijom odličnog servisa i neobranjivog forhenda. Kad je Vekić trebala izboriti 'tie-break' prvog seta, odjednom je počela griješiti i s tri darovana poena je pomogla Estonki da nakon 45 minuta osvoji prvi set.

Još uvijek pod dojmom takvog raspleta prve dionice Vekić je izgubila i početna tri gema drugog seta te se našla pred izlaznim vratima Australian Opena. No, Donna se uspjela sabrati, u petom gemu je prvi put u meču oduzela servis suparnici te se nizom od tri gema vratila se u meč. U devetom gemu je propustila čak pet prilika za novi 'break' (15-40 i još tri prednosti), a već u sljedećem je dopustila Kanepi da dođe do meč-lopte. Spasila se dobro pripremljenim poenom, napadačkom igrom i neobranjivom, završnom forhend dijagonalom.

Ono što nije uspjela u prvom setu napravila je u drugom i izborila 'tie-break'. U odlučujućem gemu pomogla joj je Kanepi s jednom dvostrukom i četiri neprisiljene pogreške pa je Vekić uz gubitak svega dva poena odvela dvoboj u odlučujući set.

Kanepi ga je otvorila 'breakom', ali je uslijedio Donnin odgovor od tri osvojena gema za vodstvo 3-1. Međutim, iskusna Estonka je s tri neobranjiva udarca u sljedećem gemu vratila 'break' zaostatka. Odluka o pobjednici pala je u desetom gemu, kad je Kanepi servirala za ostanak u meču. Na 30-40 je Vekić došla do prve meč-lopte, ali se Estonka izvukla izravnim poenom iz servisa. Donna se forhend 'winnerom' domogla druge meč-lopte. Bekend paralelom je uhvatila Kanepi u raskoraku i prisilila ju na pogrešku, što joj je prvi put u karijeri donijelo nastup u drugom tjednu prvog Grand Slam turnira u sezoni.

Statistika meča će pokazati koliko je to izjednačena borba bila, u kojoj je Vekić manje griješila (34-44), a Kanepi imala nešto više neobranjivih udaraca (46-38). Obje tenisačice su meč završile s jednakim brojem osvojenih poena (115-115). Kanepi je bolje koristila svoje prilike za 'break' (4/7) nego što je to bio slučaj s hrvatskom tenisačicom (4/17), ali onu ključnu, na meč-loptu u drugom setu, Vekić je spasila i pružila si priliku za barem još jedan meč na ovogodišnjem Australian Openu.

Protiv Amerikanke Jennifer Brady je Osječanka igrala samo jednom, 2018. na turniru sa zemljanom podlogom u Rimu, gdje ju je pobijedila u tri seta (3-6, 6-3, 6-1). Brady je ulaskom u osminu finala izjednačila svoj najbolji rezultat u Melbourneu, koji je ostvarila u debiju 2017. Amerikanka je najbolji rezultat ostvarila na Grand Slam turnirima ostvarila na prošlogodišnjem US Openu, gdje je došla čak do polufinala.