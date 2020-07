Doping treneru uvjetna kazna

Walter Mayer u petak je osuđen na 15 mjeseci uvjetnog zatvora jer je surađivao u doping mreži oko njemačkog liječnika Marka Schmidta. Usluge su koristili i bicklist Đurasek i maratonka Nemec

<p>Bivši austrijski trener skijaškog trčanja i biatlona ​​<strong>Walter Mayer</strong> u petak je osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu od 15 mjeseci zbog distribuiranja nezakonitih doping sredstava u "Operaciji Aderlass".</p><p>Walter Mayer (63) djelomično je priznao krivicu i odrekao se prava na žalbu, a ovaj poznati trener bio je umiješan i u doping skandale austrijskih sportaša na Zimskim olimpijskim igrama 2002. u Salt Lake Cityju i Torinu 2006. godine.</p><p>Nekdašnji izbornik austrijske reprezentacije proglašen je krivim jer je imao središnju ulogu u stvaranju velike klijentele sportaša kojima je pružao doping proizvode, uključujući EPO i hormone rasta.</p><p>Mayer je uhićen u spektakularnoj raciji za vrijeme Svjetskog prvenstva u nordijskim disciplinama u austrijskom zimovalištu Seefeld u veljači 2019. godine, koja je dovela do razbijanja mreže oko njemačkog liječnika <strong>Marka Schmidta</strong>. Ova mreža je isporučivala doping proizvode za skijaše-trkače, biatlonce i bicikliste iz više europskih zemalja.</p><h2>Pomagač hrvatski trener</h2><p>Schmidt je u pritvoru od ožujka prošle godine zbog optužbi za doping. Za pomoćnika je spomenuo hrvatskog trenera Darija Nemeca (38), supruga bivše hrvatske olimpijke i maratonke <strong>Lise Nemec</strong> (35).</p><p>Ona je, baš kao i biciklist <strong>Kristijan Đurasek</strong> (32), dobila tajno ime prilikom tretmana autologne transfuzije krvi, tvrdi Sportschau ARD-a. Radi se o vađenju krvi i ponovnom vraćanju u tijelo kako bi se povećala razina hemoglobina i poboljšali rezultati, no takvom se metodom riskiraju zdravstveni problemi.</p><p>"Nemec je bio toliko upućen da su pojedini krugovi pitali Hrvata bi li mogao napraviti krvni doping i na konjima i devama u Bahreinu", prenosi ARD Schmidtove riječi.</p><p>Nemec je priveden nakon višemjesečne potrage. Javno tužilaštvo u Zagrebu priopćilo je njemačkoj javnoj televiziji kako je trener privremeno pušten iz pritvora zbog pandemije korona virusa, a sad bi mogao biti izručen Austriji.</p><h2>Lisa je bila "Djevojka"</h2><p>Sporan posao, prema vlastitim riječima, počeo je 2012., a sportaši su dobili tajna imena. Hrvatski biciklist Đurasek tako je bio "Triple X", njegov austrijski kolega Stefan Denifl "Bezimeni", kazahstanski nordijac Aleksej Poltoranin "Einstein", a Lisa Nemec "Djevojka".</p><p>Lisi Nemec nedavno je istekla četverogodišnja suspenzija Hrvatske antidopinške agencije, a Đuraseku je kazna u istom trajanju, koju mu je odredila Međunarodna biciklistička unija, počela teći prije godinu dana. Bio je najbolji hrvatski biciklist u to vrijeme.</p><p>U "Operaciji Aderlass" (puštanje krvi) spominje se 23 sportaša iz osam država koji su za uslugu trebali platiti između 3000 i 5000 eura po sezoni, a velika natjecanja poput svjetskih prvenstava i Olimpijskih igara Schmidt je naplaćivao posebno. Koristio je liječničku karticu i kako bi u ljekarnama kupovao hormon rasta koji je na listi zabranjenih sredstava. Mjesečno bi zarađivao 12.000 eura.</p><p>Slučaj je jako složen i još nisu poznati svi njegovi detalji, a Schmidt je cijelo vrijeme u pritvoru. Njegov odvjetnik žali se na to njemačkim sudovima i traži da se njegov klijent brani sa slobode. Suđenje vjerojatno neće početi prije rujna, a Schmidtu prijeti četiri i pol godine zatvora zbog kršenja zakona i reda kao i propisa liječničke struke. Dokaže li mu se krivnja, zatvor prijeti i Nemecu.</p>