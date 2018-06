Doping u tortelinima: 'Ovo je sramota! Jako sam zgrožena'

Bivša finalistica Roland Garrosa iz 2012. godine, Talijanka Sara Errani, zgrožena je zbog nove kazne za pronalazak nedopuštenog sredstva letrozola u njezinom organizmu.

Naime, 31-godišnja tenisačica svoj je prijestup objasnila time da je majčin lijek za rak dojke slučajno upao u torteline, koje su taj dan ručali. To objašnjenje prihvatio je i CAS (sportski arbitražni sud), no Errani ipak ima "blagi udio krivnje".

Njezina prvotna kazna od dva mjeseca sada je produljena na osam, a Talijanka je morala odustati usred nastupa na WTA turniru u Bolu:

- Stvarno sam zgrožena zbog ovoga. Mislim da se nikad ovakvo nešto, po mom skromnom mišljenju, nije tretiralo na takav sramotan način - izjavila je posrnula tenisačica.

Sara Errani says she is "disgusted" her ban has been increased from two to 10 months after a cancer drug showed up in a failed test.



