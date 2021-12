I ne znam do kad ostajem u izolaciji. Psihički se još držimo, ali kad sam do sat vremena prije utakmice u dresu čekala nalaz i on je bio pozitivan, bila sam ljutita, tužna i razočarana

Hrvatska reprezentativna rukometašica Dora Krsnik (29) od ponedjeljka se nalazi u samoizolaciji u hotelu u Castellónu, gradu udaljenom 300 kilometara od dvorane u kojoj njene suigračice igraju Svjetsko prvenstvo.