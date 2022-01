Novak Đoković (34) pravoslavni je Božić proslavio zatvoren u hotelu za imigrante u Melbourneu, a takvo nešto nije mogao niti zamisliti prije dva dana kada se zaputio u Australiju.

Novak je prije nekoliko dana dobio medicinsko izuzeće koje mu omogućuje nastup na Australian Openu, ali problemi su krenuli kada je sletio na aerodrom u Melbourneu. Srpski tenisač se nije cijepio, što je uvjet za ulazak u Australiju, ali dobio je medicinsko izuzeće za nastup na Australian Openu, no to se odnosilo samo na turnir. Trebalo mu je i posebno izuzeće kako bi ušao u državu Viktoriju, ali njegov tim je napravio veliku grešku i navodno aplicirao za pogrešnu vizu, koja ne podržava medicinsko izuzeće za cijepljenje. Problem je nastao na carini gdje su službenici otkrili problem u dokumentaciji sa vizom, a uskoro mu je i država Viktorija odbila zahtjev za vizom.

Deset sati proveo na ja aerodromu u 'imigracijskom pritvoru', a tamošnje vlasti su u konačnici odlučile ga deportirati. Novakov pravni tim se žalio, a sud je u konačnici zakazao saslušanje za ponedjeljak u 10 sati kada će biti poznato slijedi li mu deportacija ili će ipak dobiti vizu. Đoković do tada neće smjeti niti mrdnuti iz hotela Park u kojem se nalazi, a u ovome trenutku na tenis može zaboraviti.

Najbolji svjetski tenisač je imao pravo na svoju ruku napustiti Australiju, ali u tome slučaju bi imao zabranu ulaska u tu zemlju od tri godine.

- Novak je do sada mogao napustiti Australiju, ali da je to učinio donekle bi priznao krivicu koje nema. Priznao bi poraz, a to nije opcija. Ostalo je još par dana do sudske odluke i vjerujem da će donijeti pravu odluku - rekao je Novakov brat Đorđe u razgovoru za RTL.

Novak je dobio medicinsko izuzeće i samim time dopuštenje da zaigra na Australian Openu, no odjednom je došlo do preokreta. Tko je kriv za to?

- Federalna vlada Australije i Australski teniski savez su u suradnji i zajedno izdaju sve dozvole. Potvrdu je izdala Vlada Republike Viktorije, a onda je tu odluku zaustavila Federalna Vlada. Tako da dolazimo do situacije koji nema veze s tenisom - rekao je Đorđe Đoković.

Đoković je nakon cijele drame maknuo Australian Open iz svog rasporeda. Turnir počinje 16. siječnja, no u slučaju da dobije vizu, hoće li ipak nastupiti?

- Ne mogu to reći jer ni ja ne znam. Mislim da ni Novak sada to ne zna. Prepun je emocija u ovom trenutku. Mislim da mu je tenis sada zadnji u mislima. Prema njemu su se ponašali na način na koji se ne treba ponašati ni prema kome, a posebno ne prema jednom prvaku.

Srpski tenisač je zatvoren u hotelu Park i ne smije ga napustiti sve do odluke o žalbi. Bilo mu je jako teško, ali već se polako pomirio s cijelom situacijom i čeka odluku suda.

- Prošao je sve moguće faze, bio je ljutit, tužan, nesretan, ironično se smijao... A sada je miran. I sada čeka odluku. Najvažnije je da se prikaže prava odluka, Novak ništa nije napravio da ga se tretira kao kriminalca.

Đoković nikada nije htio otkriti je li se cijepio, tvrdio je kako svaki čovjek ima slobodu izbora, no što ako i ostali turniri uvedu obavezno cijepljenje, baš kao i Australian Open?

- Onda dolazimo do velikog problema za Novaka. Njegov stav je jasan, on svoj medicinski karton nikome neće pokazati. No, nadam se da će se naći način da igrači poput njega mogu nastupiti jer su to zdravi sportaši.