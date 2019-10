Dos Santos fotografirao nogu: Infekcija nije djelovala ozbiljno

Prošlo je osam dugih dana u bolnici. Nisam u početku shvaćao koliko je ozbiljna ova infekcija, mislio sam da ću se samo uz tretman iste moći odmah vratiti treninzima i boriti protiv Volkova u Rusiji, ali nije bilo tako jednostavno, započeo je na Instagramu brazilski borac Junior dos Santos (35).

Foto: Instagram

Bivši teškaški prvak JDS (35) morao je odustati od nastupa protiv Aleksandera Volkova (31),a trebao je to biti povratak u oktogon nakon poraza od Francisa Ngannoua (33). No, neke su se stvari otele kontroli i ta se borba jednostavno nije mogla održati.

Foto: Instagram

- Bio sam pod anestezijom tri puta u posljednjih tjedan dana. I dalje mi cjevčice izlaze iz nogu i natrpan sam lijekovima. Ispričavam se svom protivniku, ruskim navijačima i svim MMA fanovima diljem svijeta. Vratit ću se čim to bude moguće. Vjerujte mi - poručio je Dos Santos.

Hardy ulazi na njegovo mjesto

Zbog te se nesreće otvorilo mjesto u glavnoj borbi večeri te se upravo Ngannou ponudio kao novi borac u glavnom meču, ali opet je naletio na odbijenicu. Francusko-kamerunski borac morat će još malo pričekati jer je nešto manje od tjedan dana od zadnje borbe, kontroverzni Greg Hardy (31) ugovorio novi meč. Nakon što je je prvi u povijesti UFC-a koristio inhalator između rundi pa je njegova jednoglasna sudačka pobjeda protiv Sosolija (29) proglašena 'no contestom' dobio je veliku priliku.

Foto: Bob DeChiara

Ta amaterska pogreška samo mu je donijela novu borbu protiv puno zvučnijeg protivnika, dok je Ngannou opet ostao razočaran.

I love the UFC game, it's so funny. #UFCMoscow — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 22. listopada 2019.

- Volim UFC igru, tako je zabavna - napisao je Ngannou uz oznaku UFC Moskva.

Tako će Francis još koji tjedan, a vjerojatno i mjesec ostati bez borbe i još nije poznato što mu se sprema. Trilogija Stipe - DC vjerojatno je na putu pa bi on mogao čekati pobjednika iz tog meča, a on nema velike zahtjeve - želi samo borbu protiv rangiranog borca. No, i na to će morati pričekati.