Nogomet je ipak pobijedio. S godinu dana zakašnjenja i velikim iščekivanjem milijuna navijača diljem Starog kontinenta, ovaj petak počinje 16. Europsko prvenstvo. Drugačije no ijedno dosad.

Igra se u 11 gradova u 11 različitih zemalja, a program će na mitskom Olimpicu u Rimu otvoriti Italija i Turska utakmicom od 21 sat pred 16.000 navijača, 25 posto kapaciteta.

Ceremoniju će desetak minuta ranije otvoriti Francesco Totti i Alessandro Nesta, nekad veliki rivali u Romi i Laziju, odnosno Milanu. U Uefi su tako htjeli pokazati da se europska nogometna obitelj zbližava gotovo godinu i pol nakon početka pandemije korona virusa.

U programu koji su nazvali "Trijumf Europskog prvenstva" zasvirat će talijanski nacionalni policijski orkestar pred 24 balona za 24 reprezentacije koje sudjeluju na Euru. Za to vrijeme nastupat će plesači i bubnjari u vertikalnoj koreografiji, privezani za krov stadiona.

Za spektakularan završetak pobrinut će se veliki talijanski tenor Andrea Bocelli izvedbom pjesme Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot, a onda će na scenu virtualno izaći Bono i The Edge iz U2-a uz DJ-a Martina Garrixa izvesti službenu himnu Eura, We Are The People.

Neka ludo nogometno ljeto počne!